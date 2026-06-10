Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА и панкратиону

Спорт

Президент национальной федерации ММА Казахстана Сагиндык Мекеев высоко оценил выступление отечественных спортсменов

В городе Дананг (Вьетнам) завершился чемпионат Азии по ММА и панкратиону под эгидой United World Wrestling (UWW). Сборная Казахстана блестяще выступила на континентальном первенстве, завоевав первые общекомандные места сразу в нескольких возрастных категориях и подтвердив лидирующие позиции на азиатском континенте, сообщает Kazpravda.kz

Национальная сборная РК уверенно заняла первое место в общекомандном зачёте. Чемпионами Азии стали Мансур Септеген (57 кг), Олег Пехотин (62 кг), Динмухамед Турганбеков (66 кг), Марат Ашимтаев (71 кг), Аслан Гелогаев (77 кг), Эльжан Гасанов (84 кг), Абылай Шакирбеков (93 кг), Агалы Хасанов (130 кг) и Жансая Ермагамбетова (65 кг). Серебряные награды завоевали Ербол Байназаров (100 кг), Камила Фазылова (65 кг) и Аружан Берикбаева (90 кг).

Не менее успешно выступили казахстанские спортсмены возрастной категории U-20, которые также стали победителями общекомандного зачёта. Золотые медали завоевали Алишер Акбахытов (71 кг), Алишер Сабит (77 кг) и Нургиса Анарбек (84 кг). Серебряными призёрами стали Амир Серик (71 кг), Данияр Файзрахманов (77 кг) и Банихан Дурсунов (90 кг).

Высокий результат показала и сборная Казахстана U-17, также занявшая первое общекомандное место. Чемпионами Азии стали Адилгазы Абилмансур (57 кг), Айгалин Нуралим (62 кг) и Еркебулан Амирлан (100 кг). Серебряные медали завоевали Вон Лев (71 кг) и Салим Малика (53 кг), бронзовую награду выиграл Калиаскар Нуртас.

Помимо спортивной программы, в рамках чемпионата состоялась рабочая встреча руководства и членов профильного комитета UWW по ММА, грепплингу и панкратиону. От Казахстана в переговорах приняли участие член комитета UWW, почётный президент национальной федерации ММА и вице-президент НОК РК Гаджи Гаджиев, член комитета UWW, курирующий направление грепплинга Толеген Кумаров, а также глава национальной федерации ММА Казахстана Сагиндык Мекеев.

В ходе встречи в том числе были обсуждены вопросы подготовки к чемпионату мира UWW по видам борьбы, который состоится в октябре в Астане. Также стороны согласовали проведение чемпионатов мира по ММА и грепплингу в рамках утверждённого чемпионата мира по борьбе в столице Казахстана. Отдельное внимание было уделено дальнейшей деятельности офиса комитета UWW по ММА, грепплингу и панкратиону в Лозанне (Швейцария).

Президент национальной федерации ММА Казахстана Сагиндык Мекеев высоко оценил выступление отечественных спортсменов.

- Чемпионат Азии во Вьетнаме ещё раз подтвердил высокий уровень развития ММА и панкратиона в Казахстане. Особенно радует, что победные результаты показывают не только взрослые спортсмены, но и молодёжь, и юноши. Это свидетельствует о качественной работе тренеров, региональных федераций и всей системы подготовки. Мы гордимся каждым спортсменом, который достойно представил нашу страну и внёс вклад в общекомандную победу.

Отдельно хотел бы отметить высокий международный авторитет наших соотечественников - Гаджи Гаджиева и Толегена Кумарова. Благодаря их многолетней работе и активному участию в деятельности международных структур голос Казахстана сегодня звучит очень весомо на мировой спортивной арене. Их вклад в продвижение интересов нашей страны и развитие спорта заслуживает самой высокой оценки. Большим подспорьем для подготовки спортсменов и достижения высоких международных результатов является успешное развитие отечественных профессиональных промоушенов -  ALASH PRIDE и Naiza. Их работа способствует повышению конкурентоспособности наших спортсменов и укреплению позиций Казахстана в мировом ММА.

Не менее важным итогом чемпионата стали решения, принятые на уровне UWW. Казахстан становится одним из ключевых центров развития ММА и грепплинга в мире. Проведение чемпионатов мира в Астане - это большое доверие со стороны международного спортивного сообщества и серьёзная ответственность для нашей страны. Поздравляю всех спортсменов, тренеров, региональные федерации и наших болельщиков с этим большим успехом. Казахстан сегодня - сильнейшая команда Азии, и мы продолжим работать для новых побед на мировой арене. Текущий год насыщен важными и ответственными стартами. Впереди Азиатские игры и чемпионаты мира. Надеюсь, наши спортсмены продолжат нас радовать успешными и достойными выступлениями, - отметил известный функционер.


 

#чемпионат #победа #ММА #панкратион

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