Ловчую птицу по клюву узнают

Сразу 12 команд из разных уголков Казахстана съехались в Талдыкорган – на протяжении двух дней 54 беркутчи показывали своих пернатых питомцев в деле. Состязания состояли из трех упражнений: «зов на руку» – птица издалека должна была услышать и узнать голос своего хозяина и приземлиться ему на руку, два упражнения в категории «охота» – распознавание добычи с высоты, в данном случае использовали чучело лисицы, а также захват голубей в открытом небе.

– Захват голубя на лету позволяет увидеть, насколько хороша птица в выучке, как точна в движениях, какова у нее реакция, – рассказывает один из зрителей, пенсионер Илияс Инталапов. – Это классическое испытание в соревнованиях подобного рода. Кстати, вы знаете, что охота с участием ловчих птиц имеет древнейшие корни? В Казахстане немало петроглифов бронзового века, где изображены охотники со своими птицами. И еще: мы говорим «соревнования беркутчи», а на самом деле в охоте же используют еще и ястребов, и соколов, здесь мы уже назы­ваем охотников не «беркутчи», а «кус­беги». Ястребы и соколы еще более красивые и легкие птицы, они делают состязания особо зрелищными. Правда, это дорогие экземпляры. Наши предки, кочевавшие со скотом по степи и предгорьям, выменивали их на верблюдов, до трех верблюдов стоила одна ловчая птица. А выбирали их по какой-то особой форме клювов...

Победителей определили в трех номинациях. В номинации «Бүркіт» победителем стал Арман Кошкаров из Атырау, вторым – Сеитжан Алмас, третье место разделили Баетбай Омирхан и Сеитжан Бексултан. Эти три призера из Алматинской области.

Арман Кошкаров – сын известного на весь мир кусбеги Абдикарима Кошкарова. С беркутом по кличке Нарын Арман не раз становился победителем многих республиканских и международных соревнований. Именно Кошкаров-младший выступал за Казахстан в прошлом году на Всемирных играх кочевников, заняв третье место в охоте с ловчими птицами.

– Нынешний успех в Талдыкоргане очень радует, – рассказывает Арман Кошкаров. – И погода баловала, и соперники были достойные, и турнир проходил во время Наурызнамы, что придавало состязаниям особую атмосферу.

В номинации «Қаршыға» (ястребиные) первое место дос­талось жамбылцу Берикболсыну Бабажану, второе – алматинцу Сеитжану Аяну, третье место заняли Бакдаулет Бабажан из Жамбылской области и Бекнияз Куанышбаев из Алматинской области. Берикболсын Бабажан – уже именитый спортсмен, он был, к примеру, одним из победителей международного турнира «Салабурын», проходившего на склоне горы Кулаган жар в честь 35-летия первой в Казахстане школы беркутчи «Жалайыр Шора» в позапрошлом году.

В номинации «Ителгі» (соколиные) победителем стал карагандинец Танат Оспанкулов, вторым – житель области Жетысу Кисей Абдикарим, третье место разделили алматинец Ерасыл Серикбекулы и астанчанин Султансери Есентаев.

Все победители и призеры награждены памятными кубками, а также поощрены солидными денежными призами.

– Глубоко символично, что соревнования организовали в дни Наурызнамы, – говорит президент федерации нацио­нальных видов спорта «Жетысу саятшылары» Буркитбай Файзолла. – Долг современных спортсменов – сохранить охоту с ловчими птицами как часть национальной культуры. В нынешних сос­тязаниях в Талдыкоргане приняли участие немало молодых спортсменов, и это радует. Это означает, что древние традиции национальных видов спорта не только не утрачены, но и обретают новое наполнение.

О том, что у этого вида спорта есть будущее, говорит и вице-президент республиканской федерации «Құсбегілік» Багдат Муптекекызы:

– Молодежи у нас сейчас очень много. Раньше только опытные беркутчи были на слуху, а сейчас молодых в нашем виде спорта стало гораздо больше, потому что во всех областях страны открыты школы национальных видов спорта. В них огромной популярностью пользуются отделения кусбеги. Занимаются детишки в школах с восьми лет и до 20-летнего возраста. На сегодня в школах кусбеги осваивают древнее искусство охоты с ловчими птицами порядка двухсот юных спортсменов.