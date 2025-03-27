Тазару күні завершил декаду Наурызнама

Приведение в порядок улиц и дворов, уважение к городскому прост­ранству, забота об экологии, стремление к честности в делах – все это продолжает философию Наурыза в современных условиях. Этот древний праздник напоминает, что общество обновляется не раз в год, а через постоянные усилия людей сохранить чис­тоту не только в своем доме, но и вокруг себя.

Поэтому в завершающие дни декады, когда основные празднества и застолья уже отгремели, наступает самое время позаботиться о природе. Ведь ценности бережного отношения к окружающей нас экосистеме, будь то родной двор, улица, сквер или экологическое пространство всей страны, способствуют развитию чувства общности народа Казахстана, объединенного общей историей и традициями. Тазару күні является символом единения человека и природы, а формат Наурызнама, в котором каждому направлению отводится свое мес­то, – это эффективный способ подчерк­нуть многогранность культуры и традиций на разных уровнях.

Для кочевых народов, привыкших к протяженности ритуалов и торжеств, многодневные праздники были естественной формой социального взаимодействия. Сегодняшний формат Наурызнама позволяет не просто структурировать празднование, но и наполнить его глубоким смыс­лом, подчеркивая, что обновление должно затрагивать все сферы – от личных взаимоотношений до общественных ценностей.

– Многодневное празднование Наурыза ранее было основано на особенностях кочевого образа жизни. В одних регионах большой страны уже устанавливали юрты, а в других только возвращались с долгой зимовки. Чтобы встретиться, родственники проделывали сложный, долгий путь, поэтому подготовка и сам праздник, когда нужно было забить скот, привести в порядок жилище, отдать дань уважения старшим, могли растягиваться на неделю, а то и дольше, – рассказывает историк, этнолог, директор РОО «Қара шаңырақ» Турар Шакен.

Культурные корни многодневного празднования имеют все народы Центральной Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан. В Иране, например, Навруз отмечают 13 дней, начиная с символического очищения через костры в ночь Чахаршамбе-Сури и завершая днем Сиздах-бе-дар, когда люди выходят на природу, чтобы окончательно отпустить все старое и войти в новый цикл.

В Китае Лунный новый год длится 15 дней, в течение которых проводятся семейные встречи, храмовые обряды, массовые шествия, а завершается праздник фестивалем фонарей, знаменующим окончательное вступление в новый год. В Монголии и на Тибете празднование Цаган Сара, Лунного нового года, тоже длится несколько дней, каждый из которых отводится для визитов к старшим, примирения с близкими и укрепления родственных связей. В Индии весенний фестиваль Холи, символизирующий победу добра над злом и приход тепла, сопровождается ритуальными кострами и массовыми народными гуляньями, когда люди осыпают друг друга цветными порошками, выражая радость обновления.

В Казахстане символические традиции очищения и обновления обрели практическое наполнение. В Тазару күні на улицах больших городов и малых населенных пунктов проводились работы по очистке от мусора, оставшегося после долгой зимы. Так, в столице с помощью спецтехники прошла механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег. Рабочие вышли на уборку улиц и дворов, к масштабной инициативе активно присоединились и жители города.

В поддержку этой инициа­тивы коллективы Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, театра «Жастар», Музыкального теат­ра юного зрителя, Театра драмы и комедии им. А. Мамбетова, Театра кукол и других учреждений культуры столицы организовали субботники. В общей сложности в Тазару күні приняли участие более 600 деятелей культуры.

Вклад в общее дело внесли активисты областных филиалов партии «Amanat», волонтеры молодежного крыла «Жас­тар рухы». Для эффективной работы были разработаны карты загрязненных территорий, за каждым участком закреп­лены депутаты маслихатов, активисты и руководители первичных партийных организаций, которые помогают решать вопросы благоустройства и развития инфраструктуры.

В Уральске, например, на территории Центрального рынка всего за три часа активисты собрали почти 40 мешков мусора.

– Наурыз – это не только веселье, но и глубокая философия чистоты, порядка, уважения к природе и обществу. Тазару күні – важный этап, который символизирует очищение окружающей среды, мыслей и намерений людей, – считает председатель регионального филиала «Жастар рухы» Архат Исламгали.

В Шымкенте порядка 50 активистов провели генеральную уборку в парке Абая.

– Наводя порядок у Мемориала Славы, мы выражаем свою благодарность тем, кто отдал жизнь за мирное небо над нашей головой. Нужно, чтобы подрастающее поколение знало и гордилось своими героями. Чистота памятника – это знак уважения к подвигу наших дедов и прадедов – храб­рых защитников Родины, – говорит председатель Шымкентского городского филиала «Жастар рухы» Бекзат Толебай.

В Кокшетау партийцы также организовали уборку территории одного из центральных скверов города: убрали мусор, засохшую листву, разрыхлили почву. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают формировать более ответственное отношение к окружающей среде. А в Талдыкоргане более тысячи человек приняли участие в побелке деревьев, очистке канав, установке скворечников. Всего уборка была проведена в пяти парках и 40 скверах.