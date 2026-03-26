Из-за военных действий в Иране ведущий немецкий авиаперевозчик по соображениям безопасности и операционным причинам не будет выполнять полеты в аэропорты Абу-Даби, Аммана, Бейрута, Даммама, Эр-Рияда, Эрбиля, Маската и Тегеран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Эти ограничения коснутся рейсов Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss und Lufthansa Cargo.

Полеты в аэропорты Дубая и Тель-Авива для указанных перевозчиков должны быть приостановлены до 31 мая.

Грузовые рейсы Lufthansa Cargo в Тель-Авив, а также пассажирские рейсы Eurowings в этот израильский город, Бейрут и Эрбиль не будут выполняться до 30 апреля.