Предстоящий год для отличника народного просвещения Казахской ССР Лилии Александровны Пуховой, более тридцати лет руководившей столичной гимназией № 6, будет необычным: она, завершив педагогическую карьеру, поведет внука в первый класс. Впрочем, слово «карьера» совершенно не подходит для определения того, что четыре десятилетия совершала на ниве просвещения Лилия Александровна, всей своей жизнью доказавшая, что труд учителя – самый благородный и один из самых трудных.
…В августе 1992-го, нас, только-только окончивших институты молодых специалистов, «бросили» на самый ответственный, как сказали, участок работы – … красить школьные лестницы (если что: два раза по пять этажей). Вряд ли это была продуманная стратегия опытного руководителя, однако несколько дней, проведенных плечом к плечу, кисточка к кисточке, сдружили нас на годы, раз и навсегда, вколотив в голову, что школа – прежде всего коллектив, что результат достигается только совместным трудом и взаимовыручкой и что педагог должен быть мастером на все руки в самом прямом смысле фразеологизма.
1990-е были наполнены творчеством, даже азартом. Школы стали гимназиями и лицеями, учителя писали новые программы, вводили современные приемы обучения, ездили на семинары, спорили, соревновались. Действовала педагогика сотрудничества – между учителем и учениками, коллегами, руководителем и подчиненными. Лилия Александровна – энергичная, громогласная, эмоциональная – всегда находилась впереди: генерировала идеи, поощряла инициативы, вдохновляла, вселяла уверенность, находила единомышленников в самых разных кругах.
Тогда гимназия № 6 («пуховская гимназия») стала – и остается сейчас – одной из лучших в Астане, а Лилия Александровна, хотя директор уже другой, по-прежнему ее бренд. Бывшие ученики приводят сюда детей совсем не потому, что остались жить в том же районе.
Но школьная жизнь складывается не только из уроков и перемен, домашних заданий и каникул, олимпиад и экзаменов. Школа – это огонь, вода и медные трубы, причем совсем не сказочные испытания перманентно меняются. Забытые уже сборы металлолома и макулатуры, уборки улиц, общешкольные выезды на природу, актуальные и сегодня концерты, фестивали, выставки, спектакли, спортивные состязания, а еще проверки, аттестации, вдруг потекшие трубы в подвале… Лилия Александровна имела безусловный авторитет у учителей, ее уважали отличники, тихие троечники, самые отъявленные возмутители школьного спокойствия и самые трудные родители. Ее умение, лавируя, управлять очень-очень женским коллективом виртуозно.
Наш директор могла предстать строгой, авторитарной, величественной и умела слушать подчиненных, вникать и решать проблемы, давала мудрые советы, оказывалась рядом в трудные минуты и разделяла их радость. Умела, например, и как-то по-своему говорить с мальчишками и юношами, «строить» их, не задевая самолюбия, понимая, что перед ней – будущие мужчины.
Она помнит по именам десятки и десятки своих учеников. Как и лучшие открытые уроки своих учителей. Лилия Александровна – профессионал экстра-класса, увлеченный человек, интересующийся всем на свете и по-прежнему «заражающий» своим жизнелюбием. Какие у нее изумительные котлеты и торты, знал весь школьный коллектив. 20 лет назад с удивлением наблюдала, как она неделя за неделей перечитывала романы Мамина-Сибиряка – при директорской-то занятости! А на днях, угощая фирменным медовым тортом, говорила: «Вы не знаете Елену Катишонок? Почитайте, почитайте ее книги». Обязательно, Лилия Александровна.
«Любимый мой директор!» – говорят о ней бывшие коллеги и ученики. Всем нам повезло встретить в жизни настоящего учителя и замечательного человека. Спасибо за ваши уроки!
…Приближается первое сентября. Внук Лилии Александровны не знает о славном педагогическом прошлом бабушки. Хотя почему «прошлом»? Ее новая школьная жизнь только вот-вот начнется. Как и многие из нас, через неделю она снова скажет: «Здравствуй, школа!»
