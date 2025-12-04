Самолёт Boeing 777, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 года

Фото: ato.ru

В Малайзии спустя 11 лет возобновляют поиски пропавшего рейса MH370, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Министерство транспорта сообщило, что операцию поручили американской компании, которая проведёт 55-дневное обследование дна Индийского океана с использованием глубоководных роботов. Если обломки будут найдены, Малайзия выплатит компании до 70 миллионов долларов.

Напомним, самолёт Boeing 777, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек, большинство – граждане Китая.

За годы поисков было найдено лишь несколько фрагментов, однако причина исчезновения так и не установлена. Власти надеются, что новая миссия поможет выяснить, что тогда произошло и кто понесёт за это ответственность.