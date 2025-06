Миллиардер назвал ложью статью The New York Times о том, что он якобы употреблял большое количество кетамина и других наркотических вещества в последние месяцы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: dwglavnoe

"Я пробовал кетамин по рецепту врача несколько лет назад и говорил об этом на X, так что это даже не новость. Он помогает выбраться из темных душевных дыр, но с тех пор я его не принимал", - написал бывший глава департамента DOGE в соцсети X.

The New York Times со ссылкой на неназванные источники в окружении Маска писала о том, что кроме большого количества кетамина он принимал также экстази, психоделические грибы и стимулятор Adderall во время предвыборной кампании Трампа. В 2024 году об употреблении Маском наркотиков в прошлом году рассказала газета The Wall Street Journal. Тогда же Маск заявил, что принимает лишь "небольшое количество" кетамина примерно раз в две недели по рекомендации врача.

В США официально разрешено использовать кетамин только в качестве анестетика при проведении медицинских процедур. Врачи со специальной лицензией могут назначать его для лечения психических расстройств, например, депрессии. У препарата есть побочные эффекты - он обладает психоделическими свойствами и может вызывать диссоциацию с реальностью.