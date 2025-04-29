К исследованию озера Балхаш подключится Франция

Водное хозяйство
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Казахстан и Франция разработают меры по сохранению озера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исследование бассейна озера Балхаш будет проведено совместно с Французским агентством развития (AFD), Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и местными специалистами. На сегодня французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют полевой выезд для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш.

«Долгое время вопросы, связанные с озером Балхаш, решались точечно, без единой стратегии. Для перехода к системной и согласованной работе мы начинаем разработку Мастер-плана по сохранению и защите озера Балхаш. Этот документ станет важнейшим этапом в формировании целостного, межсекторного подхода к управлению водными ресурсами бассейна, основанного на балансе интересов природы, экономики и общества», – сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз на семинаре в Алматы.

Информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации представил Дорожную карту по разработке документа.

Дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий для анализа состояния и качества водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, включая подземные воды, создание цифровой платформы для мониторинга уровня озера Балхаш, автоматизацию и цифровизацию водных объектов, приоритетных гидротехнических сооружений.

Кроме того, разработаны меры по более рациональному и эффективному использованию водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, а также совместные с КНР мероприятия по вопросам охраны и устойчивого использования воды бассейна реки Или.

#вода #Балхаш #водные ресурсы

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