Маулен Ашимбаев встретился с апостольским нунцием Святого престола в Казахстане

Фото: пресс-служба Сената

Как сообщает пресс-служба Сената, собеседники обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами и дальнейшего расширения партнерства в продвижении межрелигиозного диалога.

Спикер Сената поздравил Джорджа Панамтундила с началом миссии в нашей стране и отметил, что Казахстан и Святой престол поддерживают давние партнерские отношения, основанные на согласии и взаимоуважении. Укреплению дружественных отношений между двумя государствами способствуетет активный и доверительный диалог на высшем уровне.

– Недавний официальный визит президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Ватикан и встреча с Папой Римским Франциском придали новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Мы приветствуем тесное и плодотворное сотрудничество с Дикастерией Святого Престола по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. В прошлом году принят специальный закон с целью ратификации дополнительного соглашения между Казахстаном и Ватиканом. Документ способствует укреплению дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Святым Престолом, а также дальнейшему развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи спикер Сената выразил признательность ватиканской стороне за всестороннюю и последовательную поддержку работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий, ставшей благодаря совместным усилиям площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями.

Он также подчеркнул важность развития духовной дипломатии и рассказал об инициативах Казахстана в сфере межконфессионального согласия и продвижения глобального межрелигиозного диалога.

– В октябре прошлого года мы провели XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, итогом которого стало принятие Концепции развития Съезда. В документе изложено обновленное видение развития казахстанской площадки на ближайшие десять лет. Мы видим большой потенциал в духовной дипломатии. В этих условиях деятельность Съезда будет направлена на укрепление сотрудничества между религиозными лидерами, политиками и международными организациями с целью содействия решению глобальных проблем современного мира, таких, как терроризм, экстремизм, неравенство, бедность, изменение климата, – подчеркнул Маулен Ашимбаев и обозначил перспективные направления совместной работы.

В ходе встречи Джордж Панамтундил отметил, что Святой престол разделяет устремления Казахстана в продвижении идей мира, постоянного диалога между культурами и религиями на благо людей всех вероисповеданий. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия с Казахстаном.