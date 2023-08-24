Маулен Ашимбаев встретился с главой сенатского комитета США

Фото: пресс-служба Сената РК

Ашимбаев встретился с председателем Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Председатель палаты подчеркнул важную роль эффективного взаимодействия Парламента Казахстана с Конгрессом США. Такой формат сотрудничества, как отметил Маулен Ашимбаев, способствует дальнейшему развитию казахстанско-американских взаимоотношений.

Спикер Сената также ознакомил участников встречи с проводимой Парламентом работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства.

Отмечается, что американский сенатор высоко оценил результаты комплексных преобразований, осуществляемых в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева. Гэри Питерс акцентировал внимание на важности совместной работы по ключевым направлениям и выразил готовность к укреплению межпарламентских отношений.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие депутатов по решению актуальных вопросов, касающиеся сферы торговли, безопасности, устойчивого развития и энергетики.