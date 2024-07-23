Основатель «МММ» Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд рублей

Мошенничество
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Айман Аманжолова
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Судебные приставы не смогут взыскать долги из-за отсутствия наследников, рассказал адвокат создателя МММ Александр Молохов

Фото: drawpics.ru

Судебные приставы не смогут взыскать долги с создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в 2018 году, поскольку его родственники не собираются вступать в наследство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом рассказал адвокат Мавроди Александр Молохов.

«Насколько мне известно, у Мавроди остались долги в 1,6 млрд рублей, и судебные приставы открыли по ним исполнительные производства. Однако взыскать эти деньги невозможно: родственники моего доверителя не вступали в наследство», - сказал он.

Мавроди умер 26 марта 2018 года в Москве. Он был женат на Елене Мавроди (девичья фамилия Павлюченко). Некоторые СМИ писали, что у пары есть дочь.

Мавроди в 1988 году с младшим братом Вячеславом и его подругой Мариной Муравьевой основали кооператив МММ. В феврале 1993 года он начал прием приватизационных чеков от населения, обещая вкладчикам сверхприбыли. Фактически МММ работал как финансовая пирамида: доходы старым вкладчикам выплачивались за счет вступительных взносов новых.

В 1994 году Мавроди был взят под стражу по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Всего в МММ вложили деньги, по разным оценкам, от 10 до 15 млн граждан РФ, ущерб в 2007 году был оценен в 110 млн рублей (порядка $4 млн). В декабре 1997 года уголовное дело против Сергея Мавроди было возобновлено, его объявили в международный розыск.

В январе 2003 года он был задержан и впоследствии приговорен к 13 месяцам лишения свободы по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). В апреле 2007 года Мавроди приговорили к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве (п. 3 ст. 159 УК РФ) и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал его выплатить 20 млн рублей обманутым вкладчикам. На момент вынесения приговора Мавроди провел под стражей 4 года и 5 месяцев, поэтому 22 мая 2007 года был освобожден.

#финансовая пирамида #долг #МММ #Мавроди

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