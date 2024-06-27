Мажилис заслушал отчет Правительства о том, как оно реагирует на запросы народных избранников. В своем вердикте о «чувствительности» Кабмина депутаты были единодушны: имеют место отписки и формальный подход
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Лаура Тусупбекова
О результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их выезда в регионы, докладывать депутатам пришла заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова. В целом было систематизировано более 1 700 вопросов, по которым представлен отчет о конкретных принятых мерах.