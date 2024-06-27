Мажилис заслушал отчет Правительства о том, как оно реагирует на запросы народных избранников. В своем вердикте о «чувствительности» Кабмина депутаты были единодушны: имеют место отписки и формальный подход

– Этот формат показал свою эффективность. Сегодня мы на традиционной основе выступаем с докладом касательно порядка 1 000 вопросов, поступивших к вам в январе. Ход их выполнения находится на особом контроле Правительства. Большинство системных проблем нашло свое решение, – сказала Тамара Дуйсенова.

С какими же вопросами обращаются в госорганы казахстанцы? Основная их часть охватывает нап­равления сельскохозяйственной отрасли, развития регионов, жилищных вопросов и безопасности. Развитию инфраструктуры, в том числе строительства, дорог, газа и воды, строительства социальных объектов, их ремонта, посвящено 30% обращений. Остальные касаются социальных проблем.

Надо сказать, что тема реагирования госорганов на запросы депутатов очень благодатная. Тут можно критиковать и критиковать...

Так, депутат от фракции партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев раздосадован тем, что одни члены Правительства говорят, что якобы депутаты не читают законы, другие на приведенные факты о плачевном состоянии дорог приводят данные из СМИ об обратном. А один из вице-премьеров, комментируя нашествие саранчи, назвал насекомое халяльным продуктом...

Депутат считает, что госорганы демонстрируют формальный подход в ответах госорганов на депутатские запросы.

– Было много противоречивых, формальных, недостоверных ответов. В их числе по наказам граждан, которые не получили надлежащих медицинских услуг, хотя и перечисляли средства на ОСМС; жителей сел, не вошедших в проект «Ауыл – Ел бесігі»; предпринимателя, не сумевшего вовремя получить индустриальный сертификат; ветерана органов внутренних дел, вышедшего на пенсию без социального пакета, – рассказал Елнур Бейсенбаев.

Депутаты фракции партии «Respublica» провели более 50 встреч с населением в 11 регио­нах страны. Как сообщил глава фракции Айдарбек Ходжаназаров, по их итогам было сформировано более 100 вопросов. Из них более половины вопросов партийцам удалось решить на региональном уровне, привлекая для этого предпринимателей – членов партии. В адрес Правительства было направлено для рассмотрения и принятия решения 53 вопроса.

– К большому сожалению, на ряд направленных нами вопросов Правительством предоставлены формальные отписки. Так, несмотря на неоднократные предуп­реждения со стороны Главы государства, государственными органами не прекращаются незаконные проверки бизнеса. В частности, товарищество Poltry agro из Костанайской области четвертый раз подвергается проверке со стороны Департамента внутреннего госаудита. Отечест­венный инвестор приобрел у «Казагрофинанс» простаивающее десятилетиями птицеводческое предприятие со всеми долгами, вложил миллиарды на его восстановление, создал рабочие места, начал экспорт продукции. Когда все было налажено, тут же появляются госорганы и пытаются вменить инвестору незаконный захват бизнеса. Предприятие подвергается такому террору на протяжении полутора лет, – привел конкретный пример депутат.

Отдельно он остановился на ситуации в Западно-Казахстанской области, где из-за неправильно принятых решений местными исполнительными органами более 600 фермеров лишаются пастбищ, а вместе с ними и источника заработка.

– В прошлую осень здесь, в Мажилисе, я собирал фермеров Западно-Казахстанской области. Они все взяли кредиты, вложились в скот и инфраструктуру. А теперь их действия признаны незаконными. В чем вина бедных фермеров? Почему они должны страдать от этого? – задался вопросами Айдарбек Ходжаназаров, добавив, что «топорный» подход наших государственных органов приводит к обострению ситуации в регионе до критичес­кого уровня.

По мнению мажилисмена, необходимо создать под руководством курирующих регионы государственных инспекторов рабочие группы с привлечением специалистов профильных министерств и проработать с каждым регионом актуальные проблемные вопросы населения в течение предстоящих двух месяцев.

Руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов также считает, что большинство ответов не несут никакой полезной информации и часто ответы от разных органов противоречат друг другу по одному и тому же пункту.

– Например, сколько денег все-таки было выделено из респуб­ликанского бюджета на ремонт Риддерской ТЭЦ – 8 или 7 миллиардов? Акимат дает одну цифру, министерство – другую. Часто в ответах пишется «разрабатывается», «планируется» и тому подобное. Все размыто и неконкретно, – возмутился мажилисмен.

Статистику отписок привел и глава фракции «Ауыл» Серик Егизбаев.

– Ответы в виде отписок приш­ли из министерств труда и социальной защиты: 9 вопросов – 4 отписки; промышленности и строительства: 3 из 8 вопросов – отписка; науки и высшего образования: 4 из 5 вопросов – отписка; водных ресурсов и ирригации: на два вопроса ответов вообще нет, просвещения: один вопрос по спецклассам для детей с особенными потребностями – отписка. К сожалению, примеры можно приводить еще долго, – констатировал он.

Фракция НПК, изучив представленные от уполномоченных органов ответы, также отмечает формальный подход представителей государственных органов.

– По сути, ответы на наши воп­росы сводятся к простым отпис­кам, а также перенаправлению наших запросов друг другу без практического решения. Мы делаем вывод, что у государственных органов нет четкого понимания своего функционала и полномочий. Направляя запросы с проб­лемными вопросами в регионах, мы получаем лишь аналитические справки об объектах. Тогда как, кроме информации об уже проведенной работе, нам необходим четкий план мер и временных сроков для решения вопросов, – высказался депутат Магеррам Магеррамов.

У фракции «Ак жол» тоже есть претензии. Азат Перуашев отметил целый ряд системных вопросов, поднимавшихся депутатами по обращениям избирателей, которые так и не нашли своего решения.

– Поэтому помимо направления перечня наказов избирателей нам пришлось дополнительно озвучить более 70 депутатских запросов в Мажилисе. Но ответы госорганов порой вызывали еще больше вопросов. Такое впечатление, что их готовили сотрудники, не владеющие ситуацией или прямо пытающиеся дезинформировать депутатов.

В завершение заседания председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги деятельности палаты за вторую сессию восьмого созыва. Он отметил, что была проделана серьезная и кропотливая работа по законодательному обеспечению курса Президента на масштабные реформы. Всего в этой сессии были проведены 39 пленарных заседаний, на которых мажилисмены рассмотрели 302 вопроса.

– Мажилис принял 100 законов, из них каждый третий инициирован депутатами. Мы приняли пакет законов, направленных на продвижение политических реформ Президента. Среди них – Конституционный закон о судебной системе, законы о противодействии торговле людьми, о масс-медиа. Также законодательно урегулированы острые вопросы, которые долгое время беспокоили общество: чрезмерная закредитованность населения, безопас­ность женщин и детей, а также вопросы лудомании, – рассказал спикер палаты.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что выстроена тесная и эффективная связь с гражданским и экспертным сообществом. В этом направлении успешно работает Общественная палата при Мажилисе. Ее члены входят в составы рабочих групп по самым чувствительным законопроектам, где открыто выражают мнение общественности. Плодотворно решает вопросы людей с инвалидностью депутатская группа «Инклюзивный Парламент». Отдельное место в деятельности Мажилиса заняла Общественная приемная – в текущей сессии депутаты приняли порядка двух с половиной тысяч граждан.

– Парламентская сессия завершена. Но двухмесячный перерыв будет только в законотворческой работе. А деятельность депутатов продолжается. Будем ездить в регионы, встречаться с обществен­ностью. Президент страны отметил важность работы депутатов в регионах. Узнать нужды избирателей лично от них – для нас большая возможность. В перспективе все это станет основой для новых законодательных инициатив и депутатских запросов, – подытожил Ерлан Кошанов.