Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Айдос Сарым возмущен реакцией ряда блогеров и инфлюенсеров, поддержавших атаку украинских БПЛА на терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Он напомнил, что в конце ноября 2025 года, из-за удара морских дронов по терминалу КТК возле Новороссийска, вышло из строя одно причальное устройство (ВПУ-2). Второе устройство сейчас на плановом ремонте, поэтому терминал работает только на одном.

«Сокращение объемов транспортировки нефти влечет значительные экономические риски и убытки для страны. По экспертным оценкам, потенциальные ежемесячные потери при длительном простое могут достигать 500 миллионов долларов», — отметил он.

Айдос Сарым констатировал, что параллельно в соцсетях появились посты, где люди одобряют и поддерживают такие атаки на критически важную инфраструктуру.

«Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам», - считает мажилисмен.

Депутат просит Генпрокуратуру дать правовую оценку таким публикациям и рассмотреть их как пропаганду терроризма (статья 256 УК) или государственную измену (статья 175 УК).