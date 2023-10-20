Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
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Салтанат Исмагулова
В последнее время алматинские старожилы часто сетуют на то, что с карты города исчезают памятные, дорогие сердцу места. А кто помнит знаменитую когда-то чумбаловскую аптеку? Любопытно, что и здание стоит в целости и сохранности, и пункт продажи лекарственных препаратов работает в обычном режиме. Но «места гения» – как в современной терминологии называют места, связанные со знаменитыми, выдающимися личностями, – уже не существует, как пропала и мемориальная доска.