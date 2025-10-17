Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман запустил проект «Ворота короля Салмана» — крупный многоцелевой проект, расположенный рядом с Большой мечетью в Мекке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Yenisafak.com

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

Проект площадью 12 миллионов квадратных метров направлен на преобразование инфраструктуры и услуг для паломников священного исламского города в соответствии с программой «Видение Саудовской Аравии 2030». Об этом сообщает Al Arabiya.

Комплекс будет включать жилые, культурные и бытовые помещения, что позволит разместить около 900 000 верующих в закрытых и открытых дворах. Комплекс будет связан общественным транспортом для облегчения доступа к Запретной мечети и спроектирован так, чтобы гармонично сочетать наследие Мекки с современной архитектурой.

Проект направлен на возрождение 19 000 квадратных метров исторических и культурных объектов и, как ожидается, к 2036 году создаст более 300 000 рабочих мест.

Проект реализуется компанией RUA AlHaram AlMakki, входящей в Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), при этом особое внимание уделяется устойчивости, инновациям и сохранению культурной самобытности Мекки.