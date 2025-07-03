В Семее состоялся инвестиционный форум
Мероприятие под девизом «Туған жерге туыңды тік» («Водрузи свой флаг на родной земле») собрало более 500 предпринимателей, желающих внести вклад в развитие области Абай. К слову, инвестиционный портфель региона сейчас представлен 38 перспективными проектами общей стоимостью 2,7 трлн тенге, предполагающими создание свыше 8 тыс. новых рабочих мест.
В 2024-м валовой региональный продукт достиг 6,1 млрд долларов. Регион является лидером в Казахстане по добыче медной руды – более 53,7% от общего объема по республике. Кроме того, в 2024 году местная горнодобывающая промышленность выдала продукции на сумму 2,6 млрд долларов. По итогам первых пяти месяцев года ее объем составил 1,4 млрд долларов.
Регион соединяет Китай, Россию и страны Центральной Азии. В этом контексте он обладает большим потенциалом для развития транспортно-логистического хаба с выходом на крупные международные транзитные коридоры. В ближайшие годы в этой сфере в области планируется осуществить ряд крупных инвестиционных проектов. Один из них – строительство железной дороги Аягоз – Бахты и сухого порта.
Основные цели данного проекта – вывести транспортно-логистическую инфраструктуру на новый уровень, активизировать приграничную торговлю с Китаем и придать импульс экономическому развитию региона.
По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал в реальном секторе экономики составил 575,3 млрд тенге. Основная доля пришлась на частные инвестиции – 436,5 млрд тенге. Объем прямых иностранных инвестиций достиг показателя 775,3 млн долларов.
В 2024-м завершено восемь проектов на сумму 14,4 млрд тенге, в результате чего создано 330 рабочих мест. По плану на текущий год объем инвестиций в основной капитал составит 763,7 млрд тенге. Нынче же намечена реализация 10 инвестиционных проектов на сумму 31,1 млрд тенге с созданием 767 рабочих мест. На сегодня уже введен в эксплуатацию один из объектов стоимостью один миллиард тенге.
В нынешнем году ТОО «СемАз» расширит свои производственные площадки, модернизировав линию по выпуску специальной техники. ТОО «Казполиграф» запустит производство бумажной и картонной продукции годовой мощностью 40 млн единиц.
Традиционная отрасль – сельское хозяйство – также успешно развивается. В этом году объем продукции аграрного сектора составит 486 млрд тенге. В области насчитывается 970,1 тыс. голов крупного рогатого скота – по этому показателю регион занимает третье место в республике. Поголовье овец и коз достигло 1 млн 598,1 тыс. голов.
Площадь размещения сельскохозяйственных культур в этом году составила 753 тыс. га. Расширены посевы высокорентабельных масличных культур – до 308 тыс. га, кормовых – до 133 тыс. га, а такой социально значимой культуры, как картофель, – до 4 тыс. га.
Область Абай широко известна развитым животноводством. И сейчас перед ней стоит амбициозная цель – стать лидирующим регионом по экспорту мяса в СНГ. В середине мая в селе Чекоман Жанасемейского района ТОО «ЕвразияАгроСемей» начало строительство комплекса по глубокой переработке. Стоимость проекта составляет 7,7 млрд тенге. Производственная мощность – 35 тонн мяса в смену.
Предполагаемый годовой объем готовой продукции – 12,6 тыс. тонн, включая колбасы, консервы, полуфабрикаты и мясные деликатесы высокого качества. Также в рамках проекта ведется проектирование откормочных площадок на 10 тыс. голов крупного и 7 тыс. голов мелкого рогатого скота.
В рамках Республиканского комплексного плана развития водного хозяйства на 2024–2028 годы планируется строительство водохранилищ Кокторек и Келдимурат в районе Маканчи; в Аксуатском районе – Базар, Каргыба; в Кокпектинском районе – Кіші Бокен; в Урджарском районе – Караколь. Кроме того, намечена реконструкция 10 гидротехнических сооружений и 17 ирригационных систем. Осуществление этих проектов позволит ввести в оборот 31 тыс. га новых орошаемых земель, накопить 180 млн кубометров воды и восстановить 181 км магистральных каналов.
Благодаря использованию воды Иртыша площадь орошаемых земель в области может быть дополнительно увеличена на 70 тыс. га. Общий объем орошаемых земель достигнет 214 тыс. га, что в два раза больше существующего уровня. В целом по региону планируется ввести в оборот 100 тыс. га новых орошаемых земель.
Для ускорения социально-экономического развития определены приоритетные направления. Учитывая транзитный потенциал и географические особенности области, сформирован план на ближайшие три года, обозначены ключевые векторы работы. Аким области Абай провел более 50 встреч с иностранными инвесторами. В мае делегация региона с рабочим визитом посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район и приняла участие в Международной конференции по субрегиональному сотрудничеству «Большой Алтай».
В ходе визита было проведено 20 встреч, подписано 15 меморандумов о сотрудничестве на общую сумму более 1,5 млрд долларов. В результате этой поездки на территории индустриальной зоны «Өндіріс» в Семее предприятие Suto Kazakhstan совместно с китайским партнером приступило к строительству завода по производству электронных чипов. Стоимость проекта составляет 50 млн долларов.
Кроме того, с китайской компанией XinYi Ltd ведутся переговоры по строительству гостиницы, коммунального рынка и квартала в новом административно-деловом центре. В индустриальной зоне «Өндіріс» площадью 96 гектаров в Семее уже осуществляются четыре проекта.
С каждым днем растет потребность в новых производственных площадках. Начата работа по расширению территории индустриальной зоны до 600 гектаров. Планируется строительство собственного железнодорожного тупика, увеличение мощности электросетей и восстановление тепловой инфраструктуры.
В рамках Плана геологоразведочных мероприятий на 2023–2027 годы в регионе ведутся широкомасштабные поисковые работы по выявлению редких полезных ископаемых. В настоящее время в области имеются 83 резервных месторождения золота, урана и других полезных ископаемых, что создает прочную основу для развития горно-металлургической и строительной отраслей. По результатам геологоразведки 2024 года в недрах региона обнаружены редкие металлы – бериллий, ниобий и иттрий. Эти элементы очень важны для создания экологически чистых энергетических технологий, включая батареи для электромобилей и системы хранения энергии.
При поддержке Президента страны стартовала акция «Абайға құрмет». В честь 180-летия великого мыслителя каждый регион Казахстана построит в области Абай по одному социальному объекту. Работы уже начали Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская области, а также города Шымкент и Астана. Остальные регионы также выразили готовность поддержать инициативу.
В Семее появится новый административно-деловой центр. В настоящее время разрабатывается долгосрочная концепция и технико-экономическое обоснование территории площадью 1 тысяча гектаров. В рамках проекта планируется строительство современных жилых комплексов для 75 тыс. человек, более 40 административных, коммерческих и социальных объектов. Среди них – учреждения культуры, образования, здравоохранения, спорта, а также торговые и бизнес-центры, гостиницы, рестораны, комфортные общественные пространства, парки и бульвары.
Этот проект определен как стратегический, формирующий урбанистический облик области Абай. На западной окраине Семея планируется строительство двухполосной объездной дороги II технической категории протяженностью 51,5 км. Она позволит транзитному грузовому транспорту обходить город, что снизит уровень пробок и нагрузку на городскую уличную сеть.
Инвесторы рассказали о проектах, которые воплощают на практике в области Абай. Председатель правления Торгово-промышленной корпорации «Сан Бао» Кан Хэпин отметил, что на протяжении 33 лет продолжается сотрудничество с регионом, Сырымбек Тау строит гостиничную сеть Pana в Семее, торговый комплекс «Семей молл» и откроет Дом Абая в Пекине к 180-летию мыслителя.
Один из крупнейших инвесторов в регионе – ТОО «KAZ Minerals Management». Компания уже много лет участвует в жизни области. В списке добрых дел – ремонт больниц, строительство общежитий, поддержка культурных и спортивных проектов. Особое внимание уделяется грантам, стажировкам студентов и партнерству с колледжами. Вот и в рамках форума с Группой KAZ Minerals был подписан меморандум по строительству в Семее стадиона.
– Мы рассматриваем этот шаг в русле наших ESG-подходов, направленных на улучшение качества жизни, – отметил председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов. – Это не только вклад в развитие спорта, но и импульс развитию культурной и событийной жизни города.
Следует сказать, что результатом инвестиционного форума стало подписание 15 меморандумов о взаимном сотрудничестве между областью Абай, рядом регионов и отечественными компаниями. Подводя итоги мероприятия, аким области Берик Уали назвал его плодотворным.
– Очень приятно, что наши земляки, зарубежные инвесторы, партнеры приняли приглашение и собрались вместе, чтобы предложить реализацию реальных проектов, – сказал глава региона.
В завершение форума аким области сообщил, что объявлен открытый конкурс «Архитектурный облик Семея», направленный на разработку архитектурного стиля будущего микрорайона Semey Smart City в семи номинациях: «Жилой квартал будущего» – архитектурный облик жилых домов, «Архитектура открытого государства» – административные и общественные здания, «Культурный код: символ и дух города» – культурные и символические объекты, «Город начинается с улицы» – общественные пространства и благоустройство, «Город – на природе, природа – в городе» – парки, площади и рекреационные зоны, «Структура и качество жизни» – решения территориального расположения, Smart City Semey – концепции инновационного центра.