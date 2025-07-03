Фото: пресс-службы акима области Абай

Мероприятие под девизом «Туған жерге туыңды тік» («Водрузи свой флаг на родной земле») собрало более 500 предпринимателей, желающих внести вклад в развитие области Абай. К слову, инвестицион­ный портфель региона сейчас представлен 38 перспективными проектами общей стоимостью 2,7 трлн тенге, предполагающими создание свыше 8 тыс. новых рабочих мест.

В 2024-м валовой региональный продукт достиг 6,1 млрд долларов. Регион является лидером в Казахстане по добыче медной руды – более 53,7% от общего объе­ма по республике. Кроме того, в 2024 году местная горнодобываю­щая промышленность выдала продукции на сумму 2,6 млрд долларов. По итогам первых пяти месяцев года ее объем составил 1,4 млрд долларов.

Регион соединяет Китай, Россию и страны Центральной Азии. В этом контексте он обладает большим потенциалом для развития транспортно-логистического хаба с выходом на крупные международные транзитные коридоры. В ближайшие годы в этой сфере в области планируется осуществить ряд крупных инвестиционных проектов. Один из них – строительство железной дороги Аягоз – Бахты и сухого порта.

Основные цели данного проекта – вывести транспортно-логистическую инфраструктуру на новый уровень, активизировать приграничную торговлю с Китаем и придать импульс экономическому развитию региона.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал в реальном секторе экономики составил 575,3 млрд тенге. Основная доля пришлась на частные инвестиции – 436,5 млрд тенге. Объем прямых иностранных инвестиций достиг показателя 775,3 млн долларов.

В 2024-м завершено восемь проектов на сумму 14,4 млрд тенге, в результате чего создано 330 рабочих мест. По плану на текущий год объем инвестиций в основной капитал составит 763,7 млрд тенге. Нынче же намечена реализация 10 инвестиционных проектов на сумму 31,1 млрд тенге с созданием 767 рабочих мест. На сегодня уже введен в эксплуатацию один из объектов стоимостью один миллиард тенге.

В нынешнем году ТОО «СемАз» расширит свои производственные площадки, модернизировав линию по выпуску специальной техники. ТОО «Казполиграф» запустит производство бумажной и картонной продукции годовой мощностью 40 млн единиц.

Традиционная отрасль – сельское хозяйство – также успешно развивается. В этом году объем продукции аграрного сектора составит 486 млрд тенге. В области насчитывается 970,1 тыс. голов крупного рогатого скота – по этому показателю регион занимает третье место в республике. Поголовье овец и коз достигло 1 млн 598,1 тыс. голов.

Площадь размещения сельскохозяйственных культур в этом году составила 753 тыс. га. Расширены посевы высокорентабельных масличных культур – до 308 тыс. га, кормовых – до 133 тыс. га, а такой социально значимой культуры, как картофель, – до 4 тыс. га.

Область Абай широко известна развитым животноводством. И сейчас перед ней стоит амбициозная цель – стать лидирующим регионом по экспорту мяса в СНГ. В середине мая в селе Чекоман Жанасемейского района ТОО «ЕвразияАгроСемей» начало строительство комплекса по глубокой переработке. Стоимость проекта составляет 7,7 млрд тенге. Производственная мощность – 35 тонн мяса в смену.

Предполагаемый годовой объем готовой продукции – 12,6 тыс. тонн, включая колбасы, консервы, полуфабрикаты и мясные деликатесы высокого качества. Также в рамках проекта ведется проектирование откормочных площадок на 10 тыс. голов крупного и 7 тыс. голов мелкого рогатого скота.

В рамках Республиканского комплексного плана развития водного хозяйства на 2024–2028 годы планируется строительство водохранилищ Кокторек и Келдимурат в районе Маканчи; в Аксуатском районе – Базар, Каргыба; в Кокпектинском районе – Кіші Бокен; в Урджарском районе – Караколь. Кроме того, намечена реконструкция 10 гидротехнических сооружений и 17 ирригационных систем. Осуществление этих проектов позволит ввести в оборот 31 тыс. га новых орошаемых земель, накопить 180 млн кубометров воды и восстановить 181 км магистральных каналов.

Благодаря использованию воды Иртыша площадь орошаемых земель в области может быть дополнительно увеличена на 70 тыс. га. Общий объем орошаемых земель достигнет 214 тыс. га, что в два раза больше сущест­вующего уровня. В целом по региону планируется ввести в оборот 100 тыс. га новых орошае­мых земель.

Для ускорения социально-экономического развития определены приоритетные направления. Учитывая транзитный потенциал и географические особенности области, сформирован план на ближайшие три года, обозначены ключевые векторы работы. Аким области Абай провел более 50 встреч с иностранными инвесторами. В мае делегация региона с рабочим визитом посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район и приняла участие в Международной конференции по субрегиональному сотрудничеству «Большой Алтай».

В ходе визита было проведено 20 встреч, подписано 15 меморандумов о сотрудничестве на общую сумму более 1,5 млрд долларов. В результате этой поездки на территории индустриальной зоны «Өндіріс» в Семее предприя­тие Suto Kazakhstan совместно с китайским партнером приступило к строительству завода по производству электронных чипов. Стоимость проек­та составляет 50 млн долларов.

Кроме того, с китайской компанией XinYi Ltd ведутся переговоры по строительству гостиницы, коммунального рынка и квартала в новом административно-деловом центре. В индустриальной зоне «Өндіріс» площадью 96 гектаров в Семее уже осуществляются четыре проекта.

С каждым днем растет потребность в новых производственных площадках. Начата работа по расширению территории индустриальной зоны до 600 гектаров. Планируется строительство собственного железнодорожного тупика, увеличение мощности электросетей и восстановление тепловой инфраструктуры.

В рамках Плана геологоразведочных мероприятий на 2023–2027 годы в регионе ведутся широкомасштабные поисковые работы по выявлению редких полезных ископаемых. В настоя­щее время в области имеются 83 резервных месторождения золота, урана и других полезных ископаемых, что создает прочную основу для развития горно-металлургической и строи­тельной отраслей. По результатам геологоразведки 2024 года в недрах региона обнаружены редкие металлы – бериллий, ниобий и иттрий. Эти элементы очень важны для создания экологически чистых энергетических технологий, включая батареи для электромобилей и системы хранения энергии.

При поддержке Президента страны стартовала акция «Абайға құрмет». В честь 180-летия великого мыслителя каждый регион Казахстана построит в области Абай по одному социальному объекту. Работы уже начали Мангистау­ская, Туркестанская, Актюбинская, Атырауская, Северо-Казах­станская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская области, а также города Шымкент и Астана. Остальные регио­ны также выразили готовность поддержать инициативу.

В Семее появится новый административно-деловой центр. В настоящее время разрабатывается долгосрочная концепция и технико-экономическое обоснование территории площадью 1 тысяча гектаров. В рамках проекта планируется строительство современных жилых комплексов для 75 тыс. человек, более 40 административных, коммерческих и социальных объектов. Среди них – учреждения культуры, образования, здравоохранения, спорта, а также торговые и бизнес-центры, гостиницы, рестораны, комфортные общественные пространства, парки и бульвары.

Этот проект определен как стратегический, формирующий урбанистический облик области Абай. На западной окраине Семея планируется строительство двухполосной объездной дороги II технической категории протяженностью 51,5 км. Она поз­волит транзитному грузовому транспорту обходить город, что снизит уровень пробок и нагрузку на городскую уличную сеть.

Инвесторы рассказали о проектах, которые воплощают на практике в области Абай. Председатель правления Торгово-промышленной корпорации «Сан Бао» Кан Хэпин отметил, что на протяжении 33 лет продолжается сотрудничество с регионом, Сырымбек Тау строит гостиничную сеть Pana в Семее, торговый комплекс «Семей молл» и откроет Дом Абая в Пекине к 180-летию мыслителя.

Один из крупнейших инвесторов в регионе – ТОО «KAZ Minerals Management». Компания уже много лет участвует в жизни области. В списке добрых дел – ремонт больниц, строительство общежитий, поддержка культурных и спортивных проектов. Особое внимание уделяется грантам, стажировкам студентов и партнерству с колледжами. Вот и в рамках форума с Группой KAZ Minerals был подписан меморандум по строительству в Семее стадиона.

– Мы рассматриваем этот шаг в русле наших ESG-подходов, направленных на улучшение качества жизни, – отметил председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов. – Это не только вклад в развитие спорта, но и импульс развитию культурной и событийной жизни города.

Следует сказать, что результатом инвестиционного форума стало подписание 15 меморандумов о взаимном сотрудничестве между областью Абай, рядом регионов и отечественными компаниями. Подводя итоги мероприятия, аким области Берик Уали назвал его плодотворным.

– Очень приятно, что наши земляки, зарубежные инвесторы, партнеры приняли приглашение и собрались вместе, чтобы предложить реализацию реальных проектов, – сказал глава региона.

В завершение форума аким области сообщил, что объявлен открытый конкурс «Архитектурный облик Семея», направленный на разработку архитектурного стиля будущего микрорайона Semey Smart City в семи номинациях: «Жилой квартал будущего» – архитектурный облик жилых домов, «Архитектура открытого государства» – административные и общественные здания, «Культурный код: символ и дух города» – культурные и символические объекты, «Город начинается с улицы» – общественные пространства и благо­устройство, «Город – на природе, природа – в городе» – парки, площади и рекреационные зоны, «Структура и качество жизни» – решения территориального расположения, Smart City Semey – концепции инновационного центра.