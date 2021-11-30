Меняя мир к лучшему

Сохранение мира и согласия в обществе стало одним из главных достижений независимого Казахстана. При этом инициативы Первого Президента Нурсултана Назарбаева по укреплению безопасности, стабильности, диалога и доверия как внутри страны, так и на международном уровне высоко оцениваются мировым сообществом.

Сегодня мы относимся к миру и межнациональному согласию в Казахстане как к величине пос­тоянной и естественной, порой не задумываясь о том, что эти ценности имеют институциональный характер и являются результатом планомерной и очень грамотной, четко выверенной государственной политики. И здесь сложно переоценить роль Первого Президента страны

Нурсултана Назарбаева, принявшего решение о создании в 1995 году Ассамблеи народов Казахстана.

Действуя в качестве полноправного субъекта политической системы, этот институт стал эффективным инструментом, позволяющим решать вопросы межэтнических отношений на самом высоком уровне. И если в экономическом измерении международное сообщество служило донором для нашей страны в плане инвестиций и технологий, то в человеческом дискурсе, нао­борот, Казахстан стал одним из глобальных идеологов в очень тонкой сфере, своеобразным проводником принципов мира и толерантности.

Высокий моральный стандарт

– Первые шаги суверенного Казахстана – закрытие Семипалатинского полигона и отказ от ядерного оружия – задали новый «моральный стандарт» поведения в глобальной политике, недостижимый для многих и сегодня. Все наши внешнеполитические инициативы – интеграция в рамках СНГ, ЕАЭС, СВМДА, Съезд мировых и традиционных религий и множество других – сделали республику узнаваемой в мире не просто как государство, строящее рыночную экономику, но и как одну из немногих стран на постсоветском пространстве, которая избежала потрясений на межэтнической основе, – отмечает заместитель Премьер-министра РК, известный политический деятель, занимавший должность заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК, Ералы Тугжанов.

Действительно, тогда, 30 лет назад, сложно было представить, что страна, находившаяся в экономически уязвимом положении после распада Советского Союза, географически располагавшаяся между державами, обладающими высоким военно-техническим потенциалом, и только становящаяся на путь демократических реформ, может по собственному желанию отказаться от ядерного потенциала. Многие считали, что разоружение приведет к уязвимос­ти, и только Первый Президент страны тогда понимал, что, напротив, это единственный путь к безопасности – и для Казахстана, и для всего мира.

Позже этот шаг был высоко оценен мировым сообществом как акт самоотверженного и искреннего выбора в пользу открытости и стремления к диалогу. Экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, говоря об этой инициативе Елбасы, отмечал, что она дала надежду мировому сообществу на возможность гуманистического решения сложной технической и нравственной дилеммы.

По предложению нашей страны впоследствии ООН объявила 29 августа Днем международных действий против ядерных испытаний. Кроме того, на основе казахстанских инициатив в 2015 году Генеральная Ассамб­лея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия.

«Нурсултан Назарбаев оставляет великое наследие. Он продвигает вопросы мира, стабильности и устойчивого развития не только в своей стране, но и во всем мире. Он определенно один из великих мировых лидеров. Когда мне требовались консультации по вопросам мира и безопасности в регионе и другим глобальным вопросам, я обращался за советом именно к нему», – так говорил о Елбасы Пан Ги Мун.

Институт толерантности

Создание Ассамблеи народа Казахстана стало логическим продолжением внутренней и внешней политики страны и ее Лидера с момента обретения государством независимости.

Казахстан изначально взял курс на построение современного, светского государства, приверженного идеалам мира, толерантности и конструктивного диалога. Спустя десятки лет можно сказать, что АНК взяла на себя роль институционального оформления сферы межэтничес­ких отношений в республике.

На заре суверенитета ассамблея создавалась как принципиально новый институт гражданского общества, не имевший на тот момент аналогов как в предшествующей советской эпохе, так и в мировой современной практике. И время доказало, что это самый разумный путь совмещения интересов всех этносов, проживающих в Казахстане.

Становление Ассамблеи народа Казахстана проходило в два этапа. Первый охватывает период с 1995 по 2002 год. Тогда в новой Конституции были закреплены общегражданские принципы характера государственности. Это стимулировало интеграционные процессы в обществе и нашло поддержку у населения страны.

«Это был период создания максимальных условий для развития языков и культур казахстанских этносов, возврата им своих исторических истоков. Тем самым была заложена основа казах­станской модели межэтнического согласия «Единство через многообразие», – вспоминает Ералы Туг­жанов в одной из своих статей.

Изначально заложенные в модели основополагающие принципы укрепления общественного согласия, политической стабильности, казахстанского патриотизма остаются неизменными и по сей день.

Второй этап – с 2002 года по сегодняшний день – связан с процессом консолидации общества. В условиях устойчивого экономического роста и углубления процесса демократизации ассамблея последовательно организовывала широкий общественный диалог по самым острым общест­венно-политическим проб­лемам. Активная позиция АНК, в частности, предотвратила соз­дание политических партий на этнической основе, политизацию этнических отношений в целом.

Знаковым событием 2008 года стало принятие Закона «Об Ассамблее народа Казахстана», который обозначил политическое признание и роль АНК в укреплении мира и согласия, обеспечил нормативно-правовое регулирование ее деятельности.

По мнению доктора политичес­ких наук, заведующей кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Натальи Калашниковой, модель государственной этнополитики за годы независимости сформировала значительный запас прочности в казахстанском обществе.

– Она позволяет на самом высоком уровне решать проблемы развития межэтнических отношений. Высокая динамика демографических и миграционных процессов на протяжении многих десятилетий способствовала тому, что после обретения независимости Казахстан стал одним из самых многоэтничных и поликонфессиональных государств мира, открыто демонстрируя опыт в сфере оптимизации процессов взаимодействия разных этносов и конфессий, при этом справедливо называя имеющие­ся проблемы, – отмечает она.

Можно сказать, это стало своев­ременной реакцией на кризисы идентичности в мировой политике, порожденные новыми социально-экономическими условиями, информационными и коммуникационными технологиями. В результате Казахстан за годы независимости выработал собственную действенную модель противодействия этим вызовам, которая работает и развивается.

Таким образом, если говорить об уникальности казахстанского института межнационального согласия, в первую очередь нужно отметить, что заключается она в конституционном закреплении. В Основном законе РК заложено 11 норм, обеспечивающих равенство прав всех граждан. Наша страна ратифицировала свыше 180 международных правовых актов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.

Во-вторых, представительство и реализация интересов казах­станских этносов осуществляются на высшем государственном уровне – Председателем АНК является Президент страны, гарант Конституции. В-третьих, гарантированное представительство этносов в Парламенте страны обеспечивается избранием от АНК 9 депутатов Мажилиса.

Во благо всего человечества

Сегодня Ассамблея народа Казахстана как общегражданский институт идентичности и единства консолидирует все политические силы страны, обеспечивает участие граждан в реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, формирует систему поддержки и развития культуры, языков и традиций всех этносов республики. Кроме того, АНК – это многоуровневый кадровый корпус и социальный лифт, посредством которого квалифицированные кадры могут быть привлечены к деятельности во всех сферах жизни общества.

– Только обеспечив мир и согласие внутри страны, завоевав тем самым международное приз­нание, можно призвать к мирной созидательной деятельности другие страны и мировое сообщество в целом, – считает известный государственный деятель, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова.

Занимая должность Государственного секретаря РК, она не раз презентовала достижения казахстанской модели межнационального согласия на международных дискуссионных площадках.

Неоспорим личный вклад Первого Президента страны Нурсултана­ Назарбаева и в налаживание консенсуса между лидерами традиционных религий. Доказательством тому – инициатива проведения съез­дов лидеров мировых и традиционных религий, которая, без ложной скромности, служит во благо всего человечества.

Участники форума осуждают терроризм и насильственный экстремизм во всех их формах и проявлениях как одну из самых опасных и серьезных угроз единой религиозной духовности, международной безопасности и процветанию человечества и призывают все мировое сообщество объединить усилия по противос­тоянию глобальным вызовам.

По мнению многих экспертов, драматические события нашей эпохи трансформируют Съезд лидеров мировых и традиционных религий в важнейший институт глобальной «духовной дипломатии».

«Я молюсь о том, чтобы Казахстан мог черпать все больше и больше силы из своего богатого духовного культурного наследия и, таким образом, иметь возможность ответить на многие вызовы, стоящие перед этой страной на новом этапе ее развития. Да благословит Всемогущий Бог Казахстан, его усилия по созданию общества, прочно основанного на уважении прав и достоинства каждого человека и всех народов», – эти слова Папы Римского Павла II будут служить точным орентиром для развития современного Казахстана.

Нельзя не отметить еще один весомый вклад нашей страны в пропаганду идей мира и толерант­ности – 28 июня 2016 года в ходе голосования в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк, США) Казах­стан, набрав 138 голосов от 193 государств-членов, был впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы и занимал пост председателя этой Организации.

«Мы высоко ценим инициативы Президента Нурсултана Назарбаева, которые являются прочным столпом мира. Чрезвычайно важна конструктивная роль Казахстана в Совете Безо­пасности ООН, где ваша страна представляет голос мудрости и является сторонником наведения мостов», – так характеризует эту работу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Особенно он выделяет роль Казахстана в урегулировании сирийского кризиса, благодаря чему удалось избежать развития ситуации по наихудшему сценарию. «Роль казахстанской дипломатии является чрезвычайно позитивной в укреплении взаимопонимания между странами и религиями», – подчеркивает Генсек ООН.

Высокое признание заслуг нашей страны в продвижении международных инициатив мира говорит о том, что за годы независимости Казахстан смог не только построить успешную институцио­нальную модель межнационального и межконфессионального согласия, но и во многом изменить отношение мирового сообщества к решению этих вопросов, презентовав уникальную концепцию духовной консолидации.