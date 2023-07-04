Мерились силами палуаны

На этот раз чемпионом стал представитель Жамбылской области Галымжан Кырыкбай (его вес 145 кг), который в финале одолел палуана из Мангистау Нурдаулета Жарылгапова (155 кг). На пути к своей долгожданной и очень значимой победе он сначала сразился с тремя очень сильными соперниками: кызылординцем Еламаном Ергалиевым, атырауским борцом Арманом Калие­вым и Саятом Шамчиевым из Восточно-Казахстанской облас­ти. За выход в финал Галымжан боролся со своим коллегой по воинской службе Маратом Байкамуровым, с которым, кстати, уже встречался в финале «Әскер барысы-2023» и тогда уступил. А теперь взял более чем полноценный реванш на самом главном турнире республики.

В этом году в турнире «Қазақстан барысы» приняли участие по два борца из каждого региона в абсолютной весовой категории, а также победители турнира среди силовых структур «Әскер барысы». Всего за титул спорил 41 спортсмен. В списке участников самых престижных соревнований нашей страны числились такие известные палуаны, как Руслан Абдра­заков, Нурдаулет Жарылгапов, Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай и другие.

В итоге победителем признан Галымжан Кырыкбай, который до этого дважды был призером турнира. Кстати, прошлогодний чемпион «Қазақстан барысы» Максат Исагабылов из Кы­зылординской области не смог защитить свое звание, проиграв еще в предварительном раунде Нургали Жолтаеву из Алматинской области.

Победитель получил призовые в размере 25 млн тенге, золотой пояс и переходящий золотой тай-туяк (слиток золота в форме конского копыта). Обладатель «серебра» Нурдаулет Жарылгапов премирован 5,5 млн тенге и серебряным поясом. Мухтар Далелханулы из Павлодарской облас­ти, который занял третье мес­то, получил от организаторов 1,8 млн тенге и бронзовый пояс.