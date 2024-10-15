Местные власти восстановят сгоревший дом семьи погибшего подростка

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Прошло всего восемь дней с момента жестокого убийства 16-летнего Шерзата Полата, как в ночь на минувшую субботу его семью постигло очередное несчастье. Неизвестные злоумышленники подожгли дом пострадавших, расположенный в прилегающем к Талгару селе Азат Енбекшиказахского района.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областном ДЧС, на место происшествия незамедлительно был направлен пожарный расчет. Однако, несмотря на оперативные действия огнеборцев, дом практически полностью сгорел. Удалось спасти лишь животных, находившихся в хозпостройках.

По информации областного департамента полиции, по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Как отметил прибывший в Талгар первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, создана межведомственная следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи камер видеонаблюдения, проводится подворовой обход, проверяются подучетные полиции граждане.

Благо, в ту ночь родных Шерзата дома не оказалось: они находились в Талгаре у бабушки и дедушки покойного, где прошли поминки по погибшему. Иначе трагедии было бы не миновать. Нынешнее место жительства семьи взяли под охрану полицейские. Предупредив граждан об ответственности за распространение недостоверных сведений, Бауыржан Аленов гарантировал, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

В свою очередь прокурор Алматинской области Берик Адамов подчеркнул, что следст­венные действия находятся на контроле Генеральной прокуратуры. Факт поджога дома расследуют также специальные прокуроры, вошедшие в состав следственно-оперативной группы. С места пожара изъяты все улики, проводятся соответствующие экспертизы.

В этот же день в ходе экстренного заседания оперативного штаба аким Алматинской области Марат Султангазиев поручил оказать семье погибшего материальную и психологическую помощь. По его словам, ситуация находится под контролем, правоохранительные органы работают в усиленном режиме и должны принять незамедлительные меры по обеспечению правопорядка и законности. Заверив, что виновные будут привлечены к ответственности, глава регио­на поручил также полностью восстановить сгоревший дом.

Сейчас улицы Талгара с целью поддержания общественного порядка патрулируют военнослужащие Национальной гвардии МВД РК. В пресс-службе ведомства попросили местных жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Напомним, ход расследования убийства находится под личным контролем министра внутренних дел Ержана Саденова. По подозрению в совершении преступления задержаны семеро подозреваемых, судом им санкционирован арест сроком на два месяца. По доводам потерпевшей стороны проводится проверка в отношении остальных лиц, приехавших в ту ночь в магазин, арендуемый родителями Шерзата Полата. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

#акимат #дом #пожар #подросток

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