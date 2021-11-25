Месячная норма осадков выпала за сутки в Нур-Султане
За сутки в Нур-Султане выпала месячная норма осадков. Коммунальщики работают в усиленном круглосуточном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Сегодня, 25 ноября, в уборке снега задействовано свыше 2 000 единиц спецтехники и 1 900 дорожных рабочих. В ночь с 24 на 25 ноября коммунальные службы вывезли более 25,5 тыс. кубометров снега.
По информации синоптиков РГП «Казгидромет» за день 24 и ночь 25 ноября выпало 25 см осадков. Норма осадков по столице за ноябрь составляет 28 см, то есть, за сутки в Нур-Султане выпала месячная норма осадков.
С 1 ноября по ночь 25 ноября выпало 45,1 см осадков, что превышает месячную норму более чем в 1,5 раза. Всего КамАЗами совершено более 14 тыс. рейсов на снежные полигоны, отметили в акимате.