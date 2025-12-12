Более 50 организаций сообщают о том, что доступ к страницам ограничен или они удалены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на британское издание The Guardian
За последние недели Meta удалила или ограничила доступ к десяткам аккаунтов, принадлежащих ЛГБТ-группам и поставщикам услуг по прерыванию беременности. Это вызвало критику со стороны данных организаций. Однако в компании опровергли все обвинения и подчеркнули, что это не связано с цензурой.
«Каждая организация и частное лицо на наших платформах подчиняются одному и тому же набору правил, и любые претензии о принудительном применении, основанные на принадлежности к группе или пропаганде, являются необоснованными», – говорится в заявлении Meta.
В статье издания сообщается, что были заблокированы не только страницы по абортам и аккаунты ЛГБТ, но и удалены посты с изображениями обнаженной натуры.