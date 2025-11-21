Метель и осадки накроют Казахстан в эти выходные
Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололед и низовая метель.
Лишь на западе, юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.
По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не прогнозируется.