Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололед и низовая метель.

Лишь на западе, юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.

По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не прогнозируется.