Метель и осадки накроют Казахстан в эти выходные

Погода
138
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололед и низовая метель.

Лишь на западе, юге, юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков.

По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не прогнозируется.

#погода #выходные #прогноз #метель

Популярное

Все
Уверенный рост экономики Приаралья
Пройдемся по индустриальной Караганде
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
«Пешком по шпалам в зной и непогоду...»
Певец свободы
Опередивший время
Чистый посыл доброты
KPI сельских акимов должен быть реалистичным
Стереотипы оставим в прошлом
Первый урожай томатов поспел накануне зимы в современном тепличном комплексе
Высокий потенциал востока страны
Надежда Лушникова: дар поэтической души
«Для развития народа необходимы прежде всего свобода и знание...»
50 тыс. работников защитили свои права благодаря проверкам инспекторов
От инициатив – к реализации
Как прекрасен этот мир!
Трудный рост и рекордные прорывы
Сила улыбки
Высокий старт Татьяны Третьяковой
Когда национальное становится международным
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Зима будет теплой
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на …
В Казахстане продолжатся дожди, туман и снег

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]