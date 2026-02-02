Метели, гололед и температурные качели: какой будет погода в начале февраля в Казахстане

Погода
118
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» после аномального тепла прогнозируют сложные метеоусловия в разных регионах страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием циклонической деятельности, с которым ожидается осадочная погода, в отдельные дни прогнозируется сильные осадки (дождь, снег), гололедные и туманные явления, порывистый ветер с метелью, сообщает Kazpravda.kz

Также вынос юго-западных воздушных масс принесет повышение температуры воздуха днем на севере до 0-7 мороза, на западе, северо-западе, в центре до 5 мороза-2 тепла, на юге до 8-17 тепла, на юго-востоке до 5-15 тепла.

С 4 февраля погоду на западе страны будет формировать скандинавский антициклон, который принесет понижение температуры воздуха ночью до 20-28 мороза.

#Казгидромет #гололед #температура #синоптики #февраль #метели

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
Какая погода ожидает казахстанцев в феврале
Вопросы науки и реализации научных проектов обсудили в Правительстве РК
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
95-летняя кызылординка вступила в партию Respublica
Жительница Тараза избила малолетного сына на камеру
Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» на международном турнире по борьбе
Лжецелителя из TikTok осудили в Астане
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Какая погода ожидает казахстанцев в феврале
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Более 1 000 единиц спецтехники убирают снег в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]