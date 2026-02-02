Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием циклонической деятельности, с которым ожидается осадочная погода, в отдельные дни прогнозируется сильные осадки (дождь, снег), гололедные и туманные явления, порывистый ветер с метелью, сообщает Kazpravda.kz

Также вынос юго-западных воздушных масс принесет повышение температуры воздуха днем на севере до 0-7 мороза, на западе, северо-западе, в центре до 5 мороза-2 тепла, на юге до 8-17 тепла, на юго-востоке до 5-15 тепла.

С 4 февраля погоду на западе страны будет формировать скандинавский антициклон, который принесет понижение температуры воздуха ночью до 20-28 мороза.