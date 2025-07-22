В числе участников – журналисты, студенты, магистранты и докторанты PhD-докторанты университетов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 25 по 27 июля Министерство культуры и информации РК совместно с Информационным бюро ООН в Казахстане (Представительством Департамента глобальных коммуникаций ООН) и Центральноазиатской Ассоциацией журналистских исследований проводит Международную летнюю школу журналистики и коммуникаций «Медиа и устойчивое развитие: перспективы Центральной Азии», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Программа школы включает мастер-классы, медиапрактикумы и панельные дискуссии с участием ведущих экспертов в области медиа и коммуникаций стран Центральной Азии. Особое внимание будет уделено вопросам развития отраслевой журналистики в сфере туризма и экологии, преодолению дезинформации и укреплению профессиональных стандартов.

Мероприятие проводится в рамках Плана по развитию медиаграмотности населения и повышению квалификации специалистов медиасферы на 2025 год Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Место проведения: спортивно-оздоровительный лагерь КазНУ им. аль-Фараби, Иссык-Куль, пос. Бостери, Кыргызстан.

По всем вопросам можно обращаться по следующим контактам +7 7172 740186.