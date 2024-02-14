Международные стандарты – в школы

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Юлия Пулина

Общеобразовательная школа № 3 г. Жезказгана получила полную аккредитацию агентства ARQA, а это значит, что предоставляемые здесь образовательные услуги соответствуют международным стандартам.

фото из архива "КП"

Это вторая государственная школа нашей страны, получившая высокую оценку своей работы. Чтобы добиться аккредитации, в учебном заведении при спонсорской поддержке градо­образующих предприятий была проведена серьезная работа, в том числе ремонт. Требования аккредитации подразумевают, что параметры образовательной среды школ должны быть выше тех, что обеспечивает государство.

Также было полностью заменено оснащение: установлен подъем­ник для маломобильных групп населения и уложена тактильная плитка для слабовидящих учащихся. Реконструкция потребовалась и школьному стадиону, где, помимо прочего, установили площадку workout, проложили новую беговую дорожку и обустроили универсальную площадку для игры в волейбол и баскетбол. То есть особое внимание в школе уделено комфорту детей с особыми образовательными потребностями. Стоит отметить, что учебное заведение является стажерской площадкой инклюзивного образования и было одним из первых в регионе, внедривших его. На сегодня практически все классы здесь инклюзивные.

Что касается подготовки квалифицированных кадров, то в апреле прошлого года было подписано трехстороннее соглашение между данной школой, благотворительным фондом «The ULYTAU Educational Foundation» и некоммерческой организацией «Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования «ARQA» на услуги по проведению институциональной аккредитации по стандартам для организаций среднего образования. Подчеркнем, что аккредитованные школы имеют больше возможностей для развития международного сотрудничества.

Первой государственной школой, прошедшей аккредитацию независимого агентства при поддержке фонда «The ULYTAU Educational Foundation», стала школа-лицей им. А. Ермекова в городе Балхаше. А сейчас подготовку к аккредитации проводит школа-гимназия им. С. Сейфуллина г. Сатпаева.

#Образование #стандарт #Жезказган #ARQA

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