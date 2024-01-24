Международный форум «Казахстан-Башкортостан» прошел в Астане

В столичном Конгресс-центре сегодня прошло официальное открытие международного форума «Казахстан-Башкортостан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства РК

Фото: Министерство промышленности и строительства

В форуме приняли участие министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев и делегация из Башкортостана во главе с президентом Республики Башкортостан Радием Хабировым, а также представители делового сообщества обеих республик.

Канат Шарлапаев отметил, что форум имеет большое значение для укрепления деловых связей двух республик.

- Уверен, что нынешний форум даст импульс к очередному этапу двусторонних отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Потенциал сотрудничества пока не реализован в полной мере, и есть широкие возможности для его наращивания, - сказал министр.

Также К.Шарлапаев упомянул Дорожную карту на 2023-2024 годы, в рамках которой сотрудничество двух республик выходит на новый уровень.

- Растет взаимная торговля. В 2022 году этот показатель увеличился на 10% и достиг 464 млн долларов. По итогам 2023 года рост составил более 5%. Реализуются взаимовыгодные инвестиционные проекты в деревообрабатывающем производстве, химической отрасли и машиностроении, - подчеркнул он.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров подчеркнул, что Казахстан является главным партнером Башкортостана.

- Мы создали инфраструктуру для очень глубоких и эффективных бизнес-контактов. Мы создали рабочую группу по взаимодействию, по развитию коопераций. Мы четко выполняем пункты «Дорожной карты», направленные на улучшение и инвестиционного климата и взаимодействие предприятий Казахстана и Башкортостана. Уже сейчас летают прямые рейсы из Уфы в Астану и Алматы, и мы намерены увеличить количество рейсов, - сказал он.

Также он отметил, что межправкомиссия занимается не только внешнеэкономическими и торговыми отношениями, но и вопросами гуманитарного, культурного сотрудничества, взаимоотношений в области туризма.

- От сугубо торговых отношений мы переходим к гораздо более высокой степени - промышленной интеграции, - заверил глава Башкортостана.

Радий Хабиров также пригласил казахстанскую делегацию на юбилейный XX межрегиональный форум сотрудничества, который пройдет в г.Уфа в 2024 году.