Подсолнухи, фото и... штраф

Почему красивый кадр может обернуться проблемами, объяснил исполняющий обязанности командира второго взвода батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области капитан полиции Ербол Дуйсетай. Этот участок является скоростным автобаном, где установлены дорожные знаки, в том числе «Остановка запрещена», нанесена соответствующая дорожная разметка. Кстати, сотрудники патрульной полиции уже привлекли к административной ответственности 25 водителей, проигнорировавших требования дорожных знаков с целью заполучить эффектные фото.

Полицейские напоминают: остановка на скоростной автомагистра­ли создает реальную угрозу безо­пасности дорожного движения. Стражи порядка призывают граж­дан не рисковать жизнью, не останавливаться на автобане и для фотосъемки выбирать только разрешенные и безопасные места.