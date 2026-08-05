УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов

Футбол

Победитель этого противостояния встретится в раунде плей-офф Лиги чемпионов с греческим АЕКом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судейский комитет УЕФА определил арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и софийским "Левски", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Ответная встреча состоится 11 августа в Туркестане и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

На предстоящем матче будет работать судейская бригада из Германии.

• Рефери: Даниэль Зиберт.
• Ассистенты рефери: Ян Зайдель, Рафаэль Фольтин.
• Четвертый рефери: Макс Бурда.
• Видеопомощник рефери: Кристиан Дингерт.
• Ассистент видеопомощника рефери: Йоханн Пфайфер.

В первой игре победу одержал "Левски" со счётом 1:0. Гол был забит на 92-й минуте.

Победитель этого противостояния встретится в раунде плей-офф Лиги чемпионов с греческим АЕКом. Проигравший сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы против сильнейшего из пары ПАОК (Греция) - "Андерлехт" (Бельгия).

#матч #Кайрат #Лига чемпионов #Левски

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