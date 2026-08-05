Доверяй, но проверяй

Медиаграмотность
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

Информационная безопасность – важная часть нашей жизни

фото предоставлено Центром активного долголетия города Астаны

Мы привыкли доверять печатному слову, информации, похожей на официальную. Сегодня это чревато последствиями. Вспомните, как часто вам звонят с незнакомых номеров, а собеседник уверенно представляется сотрудником банка, поликлиники и даже правоохранительных органов. А сколько тревожных историй мы уже слышали о людях, которые поверили убедительному сообщению, передали данные и потеряли деньги...

Анализировать информацию, понимать, кто и зачем ее распространяет, отличать факт от мнения, рекламу от объективного сообщения, проверять источники и не стать звеном в цепочке дезинформации – эти умения, называемые медиаграмотностью, становятся все более востребованными. Особенно уязвимыми перед манипуляциями оказываются люди старшего поколения. У них, как отмечает преподаватель компьютерных курсов Центра активного долголетия акимата Астаны Назипа Камзина, срабатывает привычка доверять убедительному, официально звучащему голосу собеседника. К тому же мошенники умело пользуются тем, что их потенциальные жерт­вы слабо разбираются в новых технологиях.

В связи с этим занятия по цифровой грамотности, организуемые в разных форматах в шести районных отделениях центра, приобретают особую актуальность. Эта работа ведется совместно с представителями Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» и ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть».

Специально оборудованный компьютерный класс «IT-азбука», где преподает Назипа Камзина, находится в районе Есиль. В 2025 году обучение по этому направлению прошли 456 человек, а курсы по работе с соцсетями окончили около 1 тыс. граждан. За первые шесть месяцев текущего года эти показатели составили 346 и более 400 человек соответственно.

Назипа Камзина работает в центре с сентября 2022-го, а до выхода на пенсию 40 лет преподавала информатику в колледже. На занятиях участники осваивают текстовые и табличные редакторы, создают презентации, переносят фотографии из мессенджеров на компьютер, монтируют видео, регистрируются в социальных сетях и размещают публикации. Кто-то набирает и оформ­ляет книги, семейные воспоминания и шежире, дополняя их фотографиями, кто-то учится пользоваться возможностями сайтов электронного правительства и eOtinish. Также пенсионеров учат обращаться с бесплатными ИИ-инструментами и писать промпты. При этом их обязательно предупреждают: сгенерированные тексты, фото и голоса могут быть фейковыми.

– Все, что появляется в мессенд­жерах, необязательно правда. Нужно уметь определять фейки, анализировать, смотреть и слушать, насколько информация достоверна. Если хотите понять, настоящая это новость или нет, заходите на официальный сайт, – разъясняет своим ученикам Назипа Камзина, добавляя, что даже родственник или знакомый может передать непроверенную информацию, поэтому доверие к человеку не должно заменять главного – проверку источника.

Занятия по повышению медиаграмотности помогают не только защищаться от фейков и мошенников, но и становиться самостоятельнее. Один из учеников, которому было около 80 лет, каждый раз сам открывал электронную почту и eGov и останавливал преподавателя, когда она подходила помочь: хотел вспомнить последовательность без подсказки. Другая участница изучает за компьютером английский язык, чтобы общаться с внуком, живущим за рубежом.

Людмила Ли – одна из пос­тоянных участниц занятий. В центре она научилась создавать презентации, пользоваться элект­ронной почтой, eGov Mobile и другими официальными сервисами. Вместе с новыми цифровыми навыками появилась привычка внимательнее относиться к информации.

– Сейчас много ложной информации и сомнительных программ. Любое сообщение, вызывающее сомнение, должно побудить к проверке: можно ввести сведения в поисковик и найти подтверждение на официальном ресурсе. Если в мессенджере, особенно в чатах, видно, что сообщение пересылали уже много раз, это тоже повод задуматься, ведь оно пришло не от первоисточника, – отмечает Людмила Ли.

Однажды женщине позвонили якобы из медицинского учреждения и предложили пройти скрининг. Собеседник говорил спокойно и доброжелательно, однако после просьбы предоставить личные данные Людмила Ли прекратила звонок. По ее словам, именно на этом строится психологическое давление: человеку кажется, что он отказывается от помощи, которую ему предлагают ради его же пользы.

Благодаря таким занятиям люди старшего возраста овладевают цифровыми навыками, повышают медиаграмотность через практическую работу с соцсетями, мессенджерами, сайтами, приложениями и искусственным интеллектом. Они учатся не только нажимать нужные кнопки, но и задумываться: кто написал сообщение, где первоисточник, почему информация вызывает страх или обещает быструю выгоду, подтверждается ли оно официальными данными. А также понимают: в условиях, когда ложные сведения распространяются за секунды, очень важна простая пауза перед действием «переслать».

#информационная безопасность #медиаграмотность #IT азбука

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