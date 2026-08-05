Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках республиканской акции Invest Caravan прокурор Жамбылской области Жандос Абдибаев посетил Байзакский район, где ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в сфере туризма и производства томатной продукции, а также встретился с инвесторами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации проектов, темпы строительства объектов, создания новых рабочих мест и имеющиеся административные барьеры.

Органы прокуратуры на постоянной основе сопровождают инвестиционные проекты и принимают меры по оперативному решению возникающих вопросов. Ранее по актам прокурорского надзора были устранены проблемы двух инвесторов Байзакского района, связанные с обеспечением инженерной инфраструктурой и урегулированием земельных отношений.

Вместе с тем в ходе встречи индивидуальный предприниматель «Мухиев» сообщил о трудностях с подключением объекта к электроснабжению и развитием дорожной инфраструктуры. По указанным вопросам прокуратурой уже внесен акт прокурорского надзора в адрес уполномоченного органа.

Подводя итоги рабочей поездки, прокурор области отметил, что каждый инвестиционный проект находится на сопровождении органов прокуратуры, а все возникающие административные барьеры будут устраняться в максимально короткие сроки во взаимодействии с госорганами.