Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание было уделено устранению административных барьеров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках республиканской акции Invest Caravan прокурор Жамбылской области Жандос Абдибаев посетил Байзакский район, где ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в сфере туризма и производства томатной продукции, а также встретился с инвесторами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации проектов, темпы строительства объектов, создания новых рабочих мест и имеющиеся административные барьеры.

Органы прокуратуры на постоянной основе сопровождают инвестиционные проекты и принимают меры по оперативному решению возникающих вопросов. Ранее по актам прокурорского надзора были устранены проблемы двух инвесторов Байзакского района, связанные с обеспечением инженерной инфраструктурой и урегулированием земельных отношений.

Вместе с тем в ходе встречи индивидуальный предприниматель «Мухиев» сообщил о трудностях с подключением объекта к электроснабжению и развитием дорожной инфраструктуры. По указанным вопросам прокуратурой уже внесен акт прокурорского надзора в адрес уполномоченного органа.

Подводя итоги рабочей поездки, прокурор области отметил, что каждый инвестиционный проект находится на сопровождении органов прокуратуры, а все возникающие административные барьеры будут устраняться в максимально короткие сроки во взаимодействии с госорганами.

#прокуратура #Жамбылская область #инвесторы #проекты #реализация

Популярное

Все
Крепким должен быть крепеж
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Есть потенциал!
Фиджитал-сенсация от Wilders
Укрепляют стены древнего города
Семейная ферма с европейским уютом
Первенство планеты – на Капшагае
Подсолнухи, фото и... штраф
БАДы будут выпускать на юге
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Доверяй, но проверяй
Investing.com о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Восемь наград из Баку
От отдельных проектов – к комплексной модели
Роль личности в истории
Возврат активов: 5 млрд тенге направили на водопровод в Актюбинской области
Звезда «Майкла» снимется в тюремном триллере с Уиллом Смитом
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
SpaceX и Nvidia создадут спутниковый центр ИИ
В Кыргызстане запретили кремацию
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
«Зеленое сердце» Семея
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Новый центр для научных проектов
Технологии чистого будущего
Когда молчание делает соучастником преступления
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Арман Исагалиев назначен заместителем министра иностранных дел РК
Встречи регулярные, интерес взаимный
Криштиану Роналду спродюсирует и снимется в сериале о футболе
13 медалей из Шэньчжэня
Первый гол Дастана в «Челси»
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Дана высокая оценка
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Столица готова к Играм будущего – 2026
Повысить интерес к книге
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

В работе Центра экспертизы и сертификации Астаны выявили на…
Опасный трюк ради видео: водителя и пассажира наказали в ВКО
Генпрокуратура опровергла информацию о нарушениях в деятель…
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «сняти…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]