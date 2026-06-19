МИД сделал сообщение для желающих поехать во Вьетнам

Республика Вьетнам в пилотном режиме запустила систему предварительного предоставления информации о прибытии (Pre-arrival Information, PAI) для иностранных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации вьетнамской стороны, новая система позволяет иностранным гражданам до поездки в онлайн-режиме направлять сведения о своем прибытии во Вьетнам.

"На основе предоставленных данных иммиграционные органы заранее проводят необходимые проверки, что способствует сокращению времени прохождения пограничного контроля и снижению очередей в международных аэропортах", - говорится в сообщении.

В настоящее время система функционирует в пилотном режиме в международном аэропорту Таншоннят. В дальнейшем планируется ее поэтапное внедрение в международных аэропортах Нойбай, Дананг, Камрань и Фукуок, а также на других пунктах пропуска через государственную границу.

При этом система PAI не является обязательным требованием для въезда во Вьетнам и не выполняет функции оформления либо рассмотрения визовых заявлений. Она предназначена исключительно для предварительного предоставления информации о поездке. Власти Вьетнама рекомендуют иностранным гражданам пользоваться только официальным порталом prearrival.immigration.gov.vn и соблюдать осторожность в отношении мошеннических интернет-ресурсов.