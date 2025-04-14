Миллиардные хищения выявили при ремонте водопровода «Астрахань – Мангышлак»

Коррупция
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Венера Баталова
корреспондент

Имущество подозреваемых арестовано, дело направлено в суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завершено расследование уголовного дела по факту хищения 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода «Астрахань - Мангышлак», выявленное прокурорами в ходе проверки исполнения бюджета, сообщает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, в хищении подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия «Магистральный водовод» - дочерней компании «КазТрансОйл», его заместитель, представители компании подрядчика и учредитель проектной организации. 

Арестовано имущество подозреваемых на сумму 1,1 млрд тенге. Дело направлено в суд.

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