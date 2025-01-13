Миллионер из Актобе скрывал доходы, чтобы не платить алименты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актобе судебным исполнителем было обращено взыскание на заработную плату ответчика в размере 30 тысяч тенге ежемесячно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Согласно материалам дела, после расторжения брака место жительства годовалого ребенка было определено с матерью, в пользу которой с отца были взысканы алименты. Мать ребенка, узнав о предпринимательской деятельности семьи ответчика, посчитала, что тот намеренно занижает свои доходы с целью уменьшения размера алиментов. В связи с этим она обратилась в суд с иском о замене изначального порядка взыскания алиментов в долевом выражении к доходам ответчика на взыскание алиментов как в долях, так и в твердой денежной сумме.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области, рассмотрев дело, установил, что ответчик официально трудоустроен в аптеке, принадлежащей его родителям, с зарплатой 120 тысяч тенге. Однако на его банковские счета с 2022 года по сентябрь 2024 года поступило более 7 миллионов тенге, а максимальный остаток на счетах достигал 512,7 миллиона тенге. Ответчик утверждал, что эти средства принадлежат его родителям, но доказательств в подтверждение своих слов суду не представил.

Кроме того, на имя ответчика зарегистрированы два автомобиля, что также свидетельствует о возможном сокрытии доходов.

Суд указал на наличие у ответчика регулярного заработка и доказательства существования дополнительных доходов, которые также должны учитываться при расчете алиментов.

В интересах несовершеннолетнего ребенка суд принял решение взыскать с ответчика алименты в пользу истца не только в размере ¼ части ежемесячного дохода, но также в твердой денежной сумме – в размере 20 МРП.

Решение суда вступило в законную силу.