Министр обороны проинспектировал воинские части Шымкентского гарнизона

Статьи
73
Айман Аманжолова
[email protected]

В южном регионе руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с акимом города республиканского значения и посетил ряд воинских частей

фото: пресс служба МО РК

На взлетно-посадочной полосе авиационной базы г. Шымкента министр обороны принял доклад командующего войсками Регионального командования «Юг» генерал-майора Куанышбека Уштаева о боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей.

В Шымкенте состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с акимом города Габитом Сыздыкбековым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области строительства, ремонта и эксплуатации объектов военной инфраструктуры.

В воинской части 36814 Шымкентского гарнизона генерал-полковник Руслан Жаксылыков заслушал доклад командира о предназначении, боевых возможностях и укомплектованности подразделений. Министр обороны акцентировал внимание на повышении качества боевой подготовки, оснащении части вооружением и военной техникой. От этих составляющих, а также от состояния морально-боевого духа, заметил он, во многом зависит боеспособность части. 

Кроме того, в воинских частях глава оборонного ведомства ознакомился с жилищно-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих, осмотрел казармы, столовые и социально-культурные объекты.

На авиабазе Сил воздушной обороны г. Шымкента генерал-полковник Руслан Жаксылыков осмотрел инфраструктуру части, авиатренажеры, позволяющие летному экипажу отрабатывать задачи в области пилотажа и применения авиационных средств поражения.

По итогам рабочей поездки министр обороны дал ряд поручений по повышению качества боевой подготовки, боеготовности войск и обустройству объектов военной инфраструктуры.

#Шымкент #МОРК

Популярное

Все
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
Казахфильм открыл новый сезон кинопроизводства
В Сарыагаше выращивают клубнику по новому методу
В 9 областях ограничено движение транспорта из-за непогоды
КНБ проводит операцию по пресечению деятельности радикалов
Порыв водопровода произошел в Кокшетау
Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
Беременную женщину и детей вызволили из снежного плена в области Жетысу
Qarmet опроверг слухи относительно своих подрядчиков
Против повышения тарифов на электричество выступили актюбинцы
Филиалы ведущих турецких университетов откроют в Казахстане
Министр обороны проинспектировал воинские части Шымкентского гарнизона
«Средний коридор» может стать альтернативой «Северному коридору» - Бенилюкс
Доходы Казахстана от экспорта нефти за год упали почти на 10%
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Заставлять или убеждать?
Мир во всех измерениях
Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
Ответственность перед предками и потомками
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Министр обороны ознакомился с IT-разработками военных ученых
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Заболеваемость Covid-19 увеличилась в 2,5 раза за месяц в Казахстане
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
«Одноразовая» экипировка на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Токаев поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с праздником Чуньцзе
Флаги Казахстана и Узбекистана нарисовали на снеговике спасенные дети иностранцев
Рыбакина сыграет в Абу-Даби с Самсоновой, которой уступает в личке 0:4
Кызылординцы помогают задержавшимся из-за непогоды путникам
Назначен начальник Службы охраны президента
Астана и Лондон заинтересованы в скорейшем подписании соглашения о стратегическом партнерстве
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области

Читайте также

Гвардеец спас пожилую женщину
Делегация Министерства обороны РК посетила штаб-квартиру ООН
Министр обороны совершил рабочую поездку в Конаевский, Жеты…
Перемены нужны, и они происходят

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]