Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казнете распространяется фейковое видео, в котором утверждается, что парад, приуроченный ко Дню Победы, переносится с 7 мая на 9 мая, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет Stopfake.kz, мошенники используют в ролике выступление министра обороны РК Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Минобороны.

«В последнее время в интернет-пространстве участились случаи информационных атак и распространения фейковых сообщений от имени министра обороны и пресс-секретаря оборонного ведомства. Один из последних подобных случаев связан с ложной информацией о якобы переносе военного парада с 7 на 9 мая. Сообщение сопровождается фальсифицированным видео с участием министра обороны Руслана Жаксылыкова, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта.Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что военный парад – одно из ключевых событий государственной повестки 2025 года – состоится 7 мая на площади у монумента «Қазақ елі» в соответствии с утвержденным планом.

В ведомстве призвали граждан и представителей СМИ не поддаваться на провокационные вбросы и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.