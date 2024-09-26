Академию военной медицины откроют в Казахстане

С этой целью главное военно-медицинское управление ВС РК подготовило проект создания профильного вуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в настоящее время по программам высшего медицинского образования и военной интернатуры военврачей готовят на базе Военного института Сил воздушной обороны совместно с Западно-Казахстанским медицинским университетом им. Марата Оспанова в Актобе, а подготовка военно-медицинских кадров по программе послевузовского медицинского образования осуществляется на базе кафедры военной медицины Национального университета обороны РК в рамках академической мобильности с медицинским университетом «Астана».

По линии международного сотрудничества ведется подготовка специалистов по программам высшего и послевузовского медицинского образования в России, Узбекистане, Армении, Китае и Турции.

В министерстве отметили, что получение военного медицинского образования за рубежом сопряжено с наличием языкового барьера, национальных и культурных различий, а также с особенностями процедур признания диплома.

«Реализация проекта потребует реорганизации имеющихся учреждений, проведения оргштатных мероприятий, создания необходимой инфраструктуры, учебно-материальной базы академии, разработку образовательных программ и получения лицензии. Организационным ядром нового образовательного учреждения выступит Центр военной медицины МО РК г. Алматы с его штатами», – говорится в сообщении.

Мероприятия проводят совместно с заинтересованными структурными подразделениями оборонного ведомства, Минздравом, МНВО, НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» и общественным объединением «Ветераны военной медицины».