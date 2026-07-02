Мир вступил в новую эпоху технологической трансформации - Президент

В эти минуты в Астане проходит 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов с участием Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что искусственный интеллект становится одним из ключевых двигателей глобального развития.

– Интеграция технологий искусственного интеллекта в государственную инвестиционную политику признана критически важным приоритетом. Она позволяет исключить рутинные процессы и сформировать «умный фильтр», благодаря которому инвесторы смогут получать услуги быстрее, точнее и эффективнее. По прогнозам ЮНКТАД, к 2033 году объем мировой экономики искусственного интеллекта достигнет около 5 триллионов долларов. Таким образом, всего за десять лет этот показатель увеличится почти в 25 раз, что наглядно свидетельствует о возрастающей роли искусственного интеллекта в мировой экономике. Казахстан намерен активно двигаться в этом направлении. В своем Послании народу в прошлом году я поставил конкретную цель превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Для системной реализации работы 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифрового развития. Формируя контуры будущего, мы уделяем первостепенное внимание цифровой безопасности наших граждан. Новая редакция Конституции Казахстана надежно гарантирует право каждого на защиту персональных данных. Для укрепления институциональной основы создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Также начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта, – отметил Президент.

Глава государства проинформировал членов Совета о том, что параллельно проводится ускоренная работа по формированию современной цифровой инфраструктуры.

В частности, Казахстан первым в Центральной Азии успешно ввел в эксплуатацию два суперкомпьютера, созданных на базе передовых технологий.