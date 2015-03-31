Мировой кризис: быть или не быть?

Колонка обозревателей
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Дамир Айдаров
Однако, в этот раз все оказалось иначе. Фондовые рынки продолжают расти и показывать новые рекорды, большая часть развитых стран продолжает экономический рост, а падение цен на нефть вызвано сильным превышением добычи над спросом. Вместе с тем, турбулентность в мировой экономике нарастает, намекая на то, что и не за горами и повторение кризиса образца семилетней давности. Собственно, в этой статье мы рассмотрим все индикаторы и потенциальные причины, которые так или иначе определяют вероятность наступления мирового кризиса в 2015-2016 годах.

Прогнозы МВФ

В настоящее время МВФ дает положительные прогнозы касательно перспектив мировой экономики, хотя по большинству стран идет постонный пересмотр в сторону понижения, за исключением США и Великобритании. Кардинально в течение последнего года изменился прогноз по России (см. Таблицу 1). В целом, сама техника составления прогнозов говорит о том, что МВФ корректирует прогнозы в связи с меняющимися обстоятельствами, но не прогнозирует сами эти обстоятельства, что снижает надежность прогнозов.

Таблица 1. Как менялись прогнозы МВФ по ВВП на 2015 год
Регион

 Январь, 2014*

 Апрель, 2014*

 Разница**

 Июль, 2014*

 Разница**

 Октябрь, 2014*

 Разница**

 Январь, 2015*

 Разница**

 Всего разница
Мир

 3,9%

 3,9%

 0,0%

 4,0%

 0,1%

 3,8%

 -0,2%

 3,5%

 -0,3%

 -0,4%
США

 3,0%

 3,0%

 0,0%

 3,0%

 0,0%

 3,1%

 0,1%

 3,6%

 0,5%

 0,6%
Еврозона

 1,4%

 1,5%

 0,1%

 1,5%

 0,0%

 1,3%

 -0,2%

 1,3%

 -0,2%

 -0,1%
Япония

 1,0%

 1,0%

 0,0%

 1,1%

 0,1%

 0,8%

 -0,3%

 0,6%

 -0,2%

 -0,4%
Великобритания

 2,2%

 2,5%

 0,3%

 2,7%

 0,2%

 2,7%

 0,0%

 2,7%

 0,0%

 0,5%
Канада

 2,4%

 2,4%

 0,0%

 2,4%

 0,0%

 2,4%

 0,0%

 2,3%

 -0,1%

 -0,1%
Развивающиеся страны

 5,4%

 5,3%

 -0,1%

 5,2%

 -0,1%

 5,0%

 -0,2%

 4,3%

 -0,6%

 -1,1%
в т.ч. Россия

 2,5%

 2,3%

 -0,2%

 1,0%

 -1,3%

 0,5%

 -0,5%

 -3,0%

 -3,5%

 -5,5%
Примечание: * - дата прогноза, ** - разница с предыдущим прогнозом



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