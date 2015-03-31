Мировой кризис: быть или не быть?
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Дамир Айдаров
|Таблица 1. Как менялись прогнозы МВФ по ВВП на 2015 год
| Регион
| Январь, 2014*
| Апрель, 2014*
| Разница**
| Июль, 2014*
| Разница**
| Октябрь, 2014*
| Разница**
| Январь, 2015*
| Разница**
| Всего разница
| Мир
| 3,9%
| 3,9%
| 0,0%
| 4,0%
| 0,1%
| 3,8%
| -0,2%
| 3,5%
| -0,3%
| -0,4%
| США
| 3,0%
| 3,0%
| 0,0%
| 3,0%
| 0,0%
| 3,1%
| 0,1%
| 3,6%
| 0,5%
| 0,6%
| Еврозона
| 1,4%
| 1,5%
| 0,1%
| 1,5%
| 0,0%
| 1,3%
| -0,2%
| 1,3%
| -0,2%
| -0,1%
| Япония
| 1,0%
| 1,0%
| 0,0%
| 1,1%
| 0,1%
| 0,8%
| -0,3%
| 0,6%
| -0,2%
| -0,4%
| Великобритания
| 2,2%
| 2,5%
| 0,3%
| 2,7%
| 0,2%
| 2,7%
| 0,0%
| 2,7%
| 0,0%
| 0,5%
| Канада
| 2,4%
| 2,4%
| 0,0%
| 2,4%
| 0,0%
| 2,4%
| 0,0%
| 2,3%
| -0,1%
| -0,1%
| Развивающиеся страны
| 5,4%
| 5,3%
| -0,1%
| 5,2%
| -0,1%
| 5,0%
| -0,2%
| 4,3%
| -0,6%
| -1,1%
| в т.ч. Россия
| 2,5%
| 2,3%
| -0,2%
| 1,0%
| -1,3%
| 0,5%
| -0,5%
| -3,0%
| -3,5%
| -5,5%
| Примечание: * - дата прогноза, ** - разница с предыдущим прогнозом