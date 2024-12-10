Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд по кассовым сборам

Фото: @taylorswift

Как сообщает газета New York Times, тур популярной американской певицы Тейлор Свифт побил рекорд самого кассового тура в истории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Вместе со 149-м и последним шоу, которое прошло в Ванкувере (Канада), в провинции Британская Колумбия в воскресенье, тур Свифт продал в общей сложности билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два миллиарда с мелочью - в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории», - пишет издание со ссылкой на компанию-продюсера певицы Taylor Swift Touring.

Согласно информации компании, концерты поп-дивы в рамках тура собрали в общей сложности более 10 миллионов людей по всему миру. Таким образом, одно место на ее концерте обошлось приблизительно в 204 доллара.

Согласно рейтингу издания Pollstar, в декабре 2023 года концертный тур Eras Tour, который на тот момент еще не закончился, установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Как указывает издание Newsweek, британская рок-группа Coldplay стала второй группой, собравшей более миллиарда долларов в рамках своего тура. При этом газета Billboard отдает пальму первенства Coldplay, которая, по ее данным, установила рекорд в августе 2024 года, собрав более миллиарда долларов в рамках своего тура Music of the Spheres World Tour.

В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг «Человек года» по версии журнала Time.