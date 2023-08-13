Многодетную мать осудили за убийство в Уральске

Многодетную мать из Уральска признали виновной в жестоком убийстве пенсионерки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД» .

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор по жестокому убийству пенсионерки, которое произошло девятого марта в частном доме посёлка Зачаганск.

Мать четверых детей 36-летную Аиду Джалгасову признали виновной по статьям 99 УК РК «Убийство из корыстных побуждений» и 192 УК РК «Разбой с незаконным проникновением в жилое помещение». Ей назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Решение о виновности приняли присяжные заседатели.

Родственники осужденной возмутились таким вердиктом и обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им.

«Считаю вынесенный приговор необоснованным. Права сестры нарушались с момента задержания, когда 30 марта на нее надели наручники. Во время проведения обыска старший следователь Ирджанов в протоколе не указал точные места изъятия вещественных доказательств, объяснил он это тем, что просто торопился», – говорит брат осужденной Мурагер Утешов.

Также мужчина утверждает, что на месте преступления были следы обуви 39-40 размера, а размер ноги его сестры 36.

«Экспертиза показала, что следы оставлены только правой ногой, они схожи по конфигурации, но имеют расхождения в сегментах в несколько миллиметров, а при сравнении обуви Джалгасовой, отличаются не только размером обуви 36, но также расхождения в сегментах. Кроме этого на брюках и обуви сестры кровь не обнаружена. Только в одном пятне на халате Аиды нашли кровь человека, это кровь самой Аиды, так как на ее теле были кожные высыпания. На рукоятке ножа также обнаружена кровь человека, смесь ДНК, выявленная из данного объекта, вероятно принадлежит самой Аиде и одному неустановленному лицу мужского генетического пола. На клинке ножа и на паре золотых сережек и кольце кровь не обнаружена», – утверждает Мурагер.

Подозрительными родственникам Джалгасовой кажутся и показания потерпевших и свидетелей, которые противоречат своим словам. Кроме этого, в доме потерпевших изъяты ножи, на одном из которых обнаружена кровь человека, но по непонятным причинам экспертизу не проводили и на эти обстоятельства суд не реагировал.

Напомним, девятого марта прошлого года в частном доме обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступник забрал с собой золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.

В апреле полиция сообщила о задержании 35-летней подозреваемой. В её доме нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства. Позже юрист, ссылаясь на нестыковки в деле, заявил, что полиция задержала не ту подозреваемую.

В августе 2022 года задержанная родила в следственном изоляторе четвёртого ребёнка. Женщине изменили меру пресечения и разрешили находиться под домашним арестом.