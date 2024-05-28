Многолетний госзаказ на фармпродукцию поможет отечественным производителям

В Казахстане 193 отечественных предприятия занимаются производством лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство
Такие данные в своем докладе озвучил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев в ходе рассмотрения на заседании правительства вопроса о развитии фармацевтической промышленности.
Представитель ведомства доложил, что по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова о развитии отечественного производства, рассматривается возможность дозагрузки ТОП-10 предприятий с учетом имеющегося потенциала их производственных мощностей.
Важной составляющей развития фармацевтической отрасли является инвестиционная активность. В рамках деятельности Инвестштаба на различных стадиях ведется работа с иностранными инвесторами по локализации в Казахстане 29 новых проектов по производству лекарственных средств и медицинских изделий.
По итогам 2023 года объем фармацевтического рынка составил почти 950 млрд тенге, из них отечественное производство – 144,3 млрд тенге, в том числе 7,9 млрд – экспортируемая продукция.
Однако доля отечественного производства в этом секторе снизилась с 20% до 14%. И это происходит на фоне того, что ежегодно внутренние потребности в лекарствах растут.
Олжас Бектенов напомнил о задаче главы государства по доведению доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50% к 2025 году. Для этого предусмотрен ряд инвестиционных и налоговых преференций, имеются необходимые инструменты господдержки.
«У наших производителей есть возможность запустить новое или модернизировать существующее производство через гарантированный десятилетний государственный заказ на фармацевтическую продукцию. Министерству здравоохранения следует активизировать сотрудничество с глобальными фармацевтическими корпорациями для трансферта технологий и локализации новых производств. Кроме прочего, необходимо с 1 июля текущего года ввести маркировку лекарственных средств и приведение регистрационных удостоверений в соответствие с требованиями ЕАЭС. Это вызывает много вопросов у участников рынка. Министерству здравоохранения необходимо обеспечить правильное толкование и понимание данного вопроса, а также своевременную реализацию этих реформ», — подчеркнул премьер-министр.