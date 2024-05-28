Многолетний госзаказ на фармпродукцию поможет отечественным производителям

В Казахстане 193 отечественных предприятия занимаются производством лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

Такие данные в своем докладе озвучил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев в ходе рассмотрения на заседании правительства вопроса о развитии фармацевтической промышленности.

Представитель ведомства доложил, что по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова о развитии отечественного производства, рассматривается возможность дозагрузки ТОП-10 предприятий с учетом имеющегося потенциала их производственных мощностей.

Важной составляющей развития фармацевтической отрасли является инвестиционная активность. В рамках деятельности Инвестштаба на различных стадиях ведется работа с иностранными инвесторами по локализации в Казахстане 29 новых проектов по производству лекарственных средств и медицинских изделий.

По итогам 2023 года объем фармацевтического рынка составил почти 950 млрд тенге, из них отечественное производство – 144,3 млрд тенге, в том числе 7,9 млрд – экспортируемая продукция.

Однако доля отечественного производства в этом секторе снизилась с 20% до 14%. И это происходит на фоне того, что ежегодно внутренние потребности в лекарствах растут.

Олжас Бектенов напомнил о задаче главы государства по доведению доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50% к 2025 году. Для этого предусмотрен ряд инвестиционных и налоговых преференций, имеются необходимые инструменты господдержки.