Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане

Общество, Технологии
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В Казахстане запущено мобильное приложение Enbek HR. Оно полностью синхронизировано с порталом трудовых ресурсов hr.enbek.kz, что позволяет работникам через смартфон получать сведения о трудовых договорах, зарегистрированных в Единой системе учета трудовых договоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В мобильном приложении Enbek HR в личном кабинете работники могут посмотреть свои трудовые договоры, скачать справку с места работы и информацию из личного дела – фото, данные удостоверения личности, паспорта, сведения об образовании, трудовой деятельности, медицинскую справку 075/у, сведения учета в психо/нарко/туб. диспансерах и т. д.

Через приложение или в личном кабинете на портале работник также может подтвердить свое согласие на предоставление работодателю доступа к перечисленным персональным данным с целью формирования электронного личного дела для трудоустройства.

В случае выявления неактуальных сведений по трудовому договору у работника есть возможность направить запрос на изменение данных трудового договора, внесение информации о расторжении трудового договора или удаление.

Для формирования запроса необходимо выбрать «трудовой договор», выбрать действие «расторгнуть, удалить или редактировать данные», указать обязательные сведения, приложить подтверждающий документ (в формате JPG, JPEG, PNG, PDF) и подтвердить в приложении кодом, полученным посредством SMS-сообщения.

После вышеуказанных процедур запрос направляется в личный кабинет работодателя на портале на рассмотрение. В случае отсутствия действий от работодателя в течение трех рабочих дней, уполномоченный орган рассматривает запрос и принимает решение также в течение трех рабочих дней.

Чтобы воспользоваться сервисом приложения, достаточно иметь мобильный номер, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Если работник был ранее зарегистрирован на портале, то в мобильном приложении не требуется дополнительная регистрация – авторизация осуществляется под действующим логином и паролем для портала.

Приложение Enbek HR и портал hr.enbek.kz являются частью цифровой экосистемы занятости Электронной биржи труда. Эта экосистема сопровождает граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений. Имея одну учетную запись, гражданин может найти работу или получить госуслуги и меры занятости на портале или в приложении Enbek.kz, обучиться новым навыкам на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek.kz, получить государственный грант на открытие бизнеса на портале Business.Enbek.kz.

Приложение Enbek HR бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore, отметили в Минтруда.

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