В своем выступлении на недавнем совещании по развитию искусственного интеллекта Глава государства отметил, что в нашей стране ИИ должен стать движущей силой развития всех отраслей. Не является исключением и водная сфера: о необходимости перевода на современные технологии объектов водоснабжения Президент заявил еще в Послании от 1 сентября 2023 года. В частности, он поручил оцифровать не менее 3 500 километров каналов. О соответствующей работе, проводимой Министерством водных ресурсов и ирригации, рассказала «Казахстанской правде» руководитель Управления цифровизации водного хозяйства Ардак Сеит.

– Ардак Ныгметовна, какие цели преследует цифровизация водных ресурсов?

– Основные цели заключаются в оптимизации управления водными ресурсами, повышении прозрачности, а также в экономии воды. В наших проектах по созданию интегрированных систем предусмотрены программные решения, которые обеспечивают и планирование, и эксплуатацию гидроресурсов.

Водным специалистам не придется выезжать на объекты, ими будут управлять удаленно. Станет возможным формирование заявки на подачу воды, заключение договоров в онлайн-режиме, а не как сейчас – в бумажном формате.

Объем поливной воды, в которой нуждается фермер, будет заранее указываться при заключении договоров. Стопроцентный переход на цифровые системы, электронные договоры даст снижение потерь гидроресурсов на 20 процентов и экономию порядка 500 миллионов кубических метров.

– Цифровизацию отрасли приходится начинать в условиях большой изношенности ирригационных объектов. Можно ли решить с учетом этого поставленные задачи?

– Да, цифровизация невозможна без проведения капитальной реконструкции. К сожалению, в настоящее время большая часть поливных каналов в оросительной системе страны имеет земляное русло. Из-за этого на пути до точки назначения – поля – теряется до 40 процентов воды. Но бесполезно пытаться внедрить современные цифровые установки на старых, изношенных каналах и других гидрообъектах, – они для этого не пригодны.

Поэтому ставится задача по реконст­рукции объектов. К примеру, некоторые цифровые датчики должны устанавливаться на бетонную основу под водой. Предусмотрены автоматические затворы, которые будут открываться и закрываться дистанционно, с помощью пульта управления.

В то же время существуют обязательные процедуры, проведение которых требует времени. Так, для определения подрядной организации для изготовления проектно-сметной документации необходимо проведение конкурса. Примерно полтора года уйдет на изыскательские работы на объектах, на изготовление ПСД. Далее необходимо получить заключение госэкспертизы, провести конкурс на выявление подрядчика… Таковы действующие нормы, и мы обязаны их исполнять.

– Сколько ирригационных объектов в стране предстоит охватить цифровизацией?

– Во исполнение поручения Главы государства по оцифровке не менее 3 500 километров оросительных каналов сегодня МВРИ ведется масштабная работа по реконструкции и автоматизации 268 оросительных сетей по всей стране. На юге республики, где сосредоточены основные поливные площади и вопросы орошения стоят наиболее остро, планируется автоматизация систем. Соответствующая программа охватит в Туркестанской области 91 канал, в Кызылординской – 16, в Жамбылской – 78. В первой из них уже подготовили проектно-сметную документацию по двум каналам, получено положительное заключение госэкспертизы.

В настоящее время ведется разработка ПСД на реконструкцию более чем 200 каналов. Со следующего года будут проведены конкурсы на выявление подрядных организаций, затем начнется непосредственно реализация проектов. Источником финансирования проектов выступит Исламский банк развития. Договоренности с этим финансовым институтом были достигнуты в 2024 году на уровне Правительства нашей страны.

Сейчас реализуется проект, направленный на внедрение современных цифровых решений в сфере водохозяйственного управления и агропромышленного комплекса. В его рамках предусмотрено создание единой базы данных ирригационной инфраструктуры пяти областей Казахстана: Алматинской, Жетысу, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской.

В систему будут включены тысячи оросительных каналов различных уровней: магистральные, межхозяйственные и внутрихозяйственные. Это позволит обеспечить их геопривязку, систематизацию и дальнейший мониторинг состояния.

Одновременно с этим осуществляется работа по определению границ орошаемых земельных участков в указанных регионах на основе спутниковых и геоинформационных данных. Особое внимание уделяется точности автоматического определения типов сельскохозяйственных культур. В Туркестанской и Жамбылской областях обеспечен уровень достоверности не менее 90 процентов при использовании данных дистанционного зондирования Земли.

Важным направлением проекта является разработка и внедрение системы раннего прогнозирования водопотреб­ления, основанной на анализе спутниковых снимков, метеорологических параметров и алгоритмах искусственного интеллекта. Это позволит более точно прогнозировать потребности в воде и повысить устойчивость водо­обеспечения в условиях климатических изменений.

– Первые пилотные проекты по цифровизации уже реализуются. Что они успели показать?

– Корпорация Saiman предложила провести пилотный проект на безвозмездной основе. В его рамках в Туркестанской области установлено цифровое обрудование на двух каналах – магист­ральном и межхозяйственном. В настоящее время система работает в тестовом режиме, в его рамках производится удаленное управление затворами шлюзов.

При этом система сама дает команду на закрытие затвора, когда заданный объем воды уже подан фермеру. Обратное действие происходит опять же согласно загруженной в систему заявке на отпуск гидроресурса. Этот пример не оставляет сомнений в эффективности цифровизации гидрообъектов страны.