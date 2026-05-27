Чистая среда общих усилий

– Бауыржан, что представляет из себя экологическое волонтерство и насколько оно распространено?

– Эковолонтерское движение в пос­леднее время активно развивается и становится все более массовым. По данным прошлого года, из более чем 300 тысяч казахстанцев, вовлеченных в добровольческую деятельность, 60 тысяч занимаются именно эковолонтерством.

Нынешний год, который по инициа­тиве Казахстана объявлен ООН Меж­дународным годом добровольцев во имя устойчивого развития, также внесет вклад в системное укрепление эковолонтерства. Суть этого явления – в дея­тельности, направленной на защиту окружающей среды. Эковолонтеры занимаются уборкой парков, очисткой берегов рек и озер, ликвидацией стихийных свалок, посадкой деревьев, сортировкой отходов и экологическим просвещением.

Благодаря общереспубликанской акции «Таза Қазақстан» эковолонтерство стало еще активнее расти в масштабе – в ее мероприятиях уже приняли участие более семи миллионов казахстанцев. Даже если брать во внимание, что определенная часть этого сообщества лишь единожды включилась в проект, результат говорит сам за себя: высажены сотни тысяч деревьев, собраны тысячи тонн мусора.

– Именно в рамках «Таза Қазақстан» реализуется и новый проект Green Steppe. В чем его суть?

– Действительно, в прошлом году Национальной волонтерской сетью запущен проект «Green Steppe – Экоосознанность в каждом шаге». Он поддержан Министерством культуры и информации, оператором выступил Центр поддержки гражданских инициатив.

За прошедший год в рамках гранта проделана большая работа, и уже можно говорить о конкретных результатах. Главный из них: экодвижение пополнилось более чем на шесть тысяч добровольцев. С начала 2026-го к нему присоединились еще свыше полутора тысяч новых активистов. Проект реа­лизуется посредством проведения различных экологических акций. Кроме того, особое место в нем отведено экопросвещению и обучению.

Специальный образовательный курс, разработанный экспертами в сфере экологии, уже прошли четыре тысячи человек. Программа рассчитана на привлечение новых участников в систему эковолонтерства: их учат направлениям и практикам, тому, как правильно заниматься этим форматом подвижничества, какие экологические проблемы существуют в мире, какой вклад в их решение могут вносить волонтеры.

В процессе обучения начинающие волонтеры пробуют разрабатывать собственные экологические проекты, начинают заниматься распространением идей экологичности через медиа­волонтерство и медиапросвещение.

Также в рамках проекта в 2025-м был поддержан конкурс малых грантов: отоб­рано десять волонтерских разработок для их реализации в разных регионах страны. В этом году конкурс продолжился, ведется отбор из 86 поданных заявок, десять лучших из них тоже получат гранты.

– Проект заявлялся еще и как формат широкой популяризации экологичного и ответственного образа жизни. Какие новации имеются в этом плане?

– Могу отметить программу лидерства для школьников и молодежи до 35 лет. Это школа для подготовки так называемых «климатических лидеров», которые в течение трех месяцев осваивают экологическую повестку и дальше масштабируют инициативу, создавая эковолонтерские клубы в своих учебных заведениях.

В прошлом году таким образом организовано 20 клубов, а уже в этом месяце закончится подготовка новой группы: ребята получат сертификаты программы климатического лидерства и в дальнейшем начнут обучать тому же своих сверстников в учебных заведениях.

Значительные результаты получила массовая информационная кампания – к ней удалось привлечь свыше 650 тысяч жителей страны. Они также узнали о принципах экологичности, и эта работа продолжится.

Хорошей практикой для волонтерских экологических организаций послужили встречи для обмена опытом, в том числе в международном формате. Участники наших НПО знакомились с коллегами из Азербайджана, России, Беларуси, к коммуникации подключались эковолонтеры из всех 20 регионов Казахстана.

В международном масштабе в рамках «Таза Қазақстан» и Green Steppe эковолонтеры принимали участие в прошедшем в Астане Региональном экологическом саммите. В программу этого большого мероприятия была включена отдельная панельная сессия по экологическому волонтерству, в которой участвовали представители стран Центральной Азии и Азербайджана.

По ее итогам была принята Резолюция стран Центральной Азии по развитию экологического волонтерства, подписаны соглашения о совместной реализации экологических проектов на Каспии и Арале.

– По вашим наблюдениям, влияют ли подобные инициативы на формирование у людей экологической ответственности?

– Такого рода ответственность формируется не только через знания, но и через личный опыт, привычки, ощущение собственной причастности к изменениям.

Практика показывает, что интерес появляется тогда, когда экологическая повестка перестает быть абстрактной темой, а становится частью повседневной жизни человека, его выбора, действий и окружения. Особенно эффективно работают практические формы: это экологические акции, волонтерские инициативы, обучение, работа со школьниками и молодежью, челленджи и деятельность сообществ.

Проект «Green Steppe – Экоосознанность в каждом шаге» показал, что устойчивое вовлечение формируется именно через небольшие, но регулярные действия, когда участники не просто получают информацию, а участвуют в создании экологических инициатив, развивают экоклубы, реализуют собственные идеи и получают зримые результаты. Тогда и экологическая ответственность становится частью их образа жизни.

Государственная политика играет в этом процессе важную роль, поскольку создает условия и возможности для формирования экологической культуры. В последние годы в Казахстане усиливается внимание к экологичес­кому просвещению, развитию эковолонтерства и включению граждан в устойчивые практики.

На наш взгляд, устойчивые изменения происходят тогда, когда государственная поддержка, образовательные инициативы и активность гражданского общества совмещаются. Именно в этом случае экологическая ответственность перестает быть отдельной задачей и становится частью культуры общества.

В рамках проекта Green Steppe мы стараемся инициировать не отдельные акции, а создавать цельную систему формирования экологической культуры. Например, в этом году выдвинули инициативу «Мейірімді Тазару». Это не просто субботники, а идея объединения усилий для заботы о природе и о людях. Мы привлекли волонтеров, школьников, молодежь и старшее поколение, чтобы экологическая ответственность воспринималась как часть повседневной жизни.

Экологическое мышление формируется с раннего возраста, поэтому работаем со школьниками, помогая им становиться проводниками экологических идей в своих семьях и сообществах. Кроме того, проект включает практические экологические действия международного уровня, например инициативы по очистке берегов рек с участием партнеров из соседних стран.

Это показывает, что экологические вопросы и их решение – дело, которое требует сотрудничества.