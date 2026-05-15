Как воспитывать чемпионов?

Фонд, ориентированный на раннее выявление талантов и достижение высоких результатов, состоит из девяти дирекций. Каждую из них возглавят прославленные олимпийские чемпионы. Так, направление лыжных видов спорта доверили человеку-легенде. Владимир Смирнов – первый олимпийский чемпион в истории независимого Казахстана, обладатель золотой, четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских наград, четырехкратный чемпион мира. Сегодня он живет в Швеции, но это не помеха работе на благо родины.

Владимир родился в многодетной семье в Щучинске, куда его родители перебрались с Урала в 1958 году. Здесь он окончил школу, получил высшее образование и отслужил в армии. Именно глубокие корни стали причиной того, что после развала Союза Смирнов предпочел казахстанское гражданство российскому.

– Лыжами я занялся просто потому, что в обычной школе был доступ к экипировке, – вспоминает Владимир. – В нашей семье росло восемь детей, купить даже простые деревянные лыжи было не на что. А школа предоставляла и ботинки, и палки бесплатно. Плюс – прекрас­ный учитель физкультуры. Мы сами прокладывали лыжню в лесу и выстраивали профиль трассы. Я родился в счастливое время, когда детский спорт не требовал от родителей огромных капиталовложений. Завоевавший две бронзовые медали на Олимпийских играх в австрийском Инсбруке в 1976 году костанаец Иван Гаранин вырос в таких же условиях. В дальнейшем, уже 1984 году, лыжный вид спорта на Олимпиаде представлял Владимир Сахнов, он тоже из Щучинска. Но тогда он не смог заработать медали, а в 1988 году мы с ним привезли с эстафеты в канадском Калгари одну серебряную, а я еще серебряную и бронзовую медали за индивидуальные гонки. Кроме этого, у нас был целый ряд чемпионов мира – лыжников-юнио­ров от 18 до 20 лет.

Щучинская школа дала миру плея­ду звезд. Однако с начала нулевых развитие зимних видов в стране замедлилось. По мнению олимпийского чемпиона, спортивное руководство отдало приоритет летним дисциплинам, которые проще развивать «под одной крышей», тогда как зимние требуют специфической и дорогой инфраструктуры. Недостаток инвес­тиций тех лет сегодня болезненно отражается на результатах.

– В Европе на детский спорт выделяется 2–3 процента от ВВП, у нас – около 0,79 процента, – отмечает Смирнов. – Нет серьезных инвестиций в спорт высших достижений. Структура в виде ДЮСШ и респуб­ликанских школ у нас работает, но им катастрофически не хватает современного инвентаря.

Сегодня Смирнов выступает в роли консультанта SCF. Шведское гражданство, по его словам, работе не мешает: современные средства связи позволяют консультировать дистанционно, а при необходимос­ти он готов немедленно вылететь в Казахстан. Опыт работы с мировыми брендами, такими как Volvo, Scania и Lufthansa, накопленный Смирновым в 90-е, также послужит на пользу фонду.

– Чтобы работать со спонсорами, нужно понимать их интересы, – делится опытом Владимир. – Я писал письма в мировые компании прямо на общую почту на немецком и шведском языках. Большинство не отвечали, но с некоторыми завязалось честное сотрудничество. Когда Volvo открывала представительство в Казахстане, им нужен был человек для маркетинговой работы, имею­щий доступ к общественности. Мое имя и происхождение стали для них интересным коммерческим инструментом.

Смирнов вспоминает, как в 1991 году шведы предоставили ему и Елене Вяльбе персональные автомобили с их портретами на дверях. Именно тогда зародилась мысль о переезде, вызванная не жаждой наживы, а восхищением открытостью и уважением шведов к спортсменам, даже если те их прямые конкуренты.

За годы жизни в Европе Смирнов освоил шведский, английский, немецкий, норвежский и итальянский языки.

– Я учу языки по мере необходимости. Когда ушел из большого спорта и был избран в МОК, мне понадобился английский – на полгода уехал в Англию. Думаю, если человек стремится к познанию, он преодолеет все, – уверен Владимир.

В своей книге «Владимир Смирнов – человек-победитель» он описывает эпизод с Олимпиады-1988, когда его друг Алексей Прокуроров выиграл у него золото на дистанции 30 км:

– На тренировках Алексей часто шел за мной, учился технике. Можно сказать, я натаскал его на победу, но у меня никогда не было злости. Если я смог помочь другу за счет своего здоровья и опыта, то спасибо судьбе. Я знал, что мой день тоже придет.

Швеция стала для Смирнова домом, но Щучинск остается единственной малой родиной:

– В Казахстан меня очень тянет. Сейчас здесь появился амбициозный проект по подготовке чемпионов. Теперь нужно детально продумать, как мой опыт и знания могут принести максимальную пользу стране.