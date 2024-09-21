Могут же, когда захотят

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Люблю, когда люди разочаровывают по-хорошему. Вот я только окончательно уверовала, что большинство моих соседей не самые добрые люди, а они опа – и «разочаровали»!

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Началось все с сообщения в общедомовой чат: «Соседи, гуляем во дворе, где-то котята плачут». Соседи молчат. Следующее сообщение: «Сын нашел! Совсем маленькие, слепые!» Молчание не прерывается.

«Ничего удивительного, – думаю про себя. – Сколько раз к нам в дом забредали кошки, в том числе на сносях, и чаще всего соседи или угрожали отловом, или вопили в чате, что в семье аллергики – уже нос зачесался у ребенка на 10-м этаже, животное надо немедленно выгнать из подъезда. Эх, знали бы они о моих двух мохнатых всего лишь в двух этажах от них...»

Но нашедшая котят женщина не сдавалась. Вернее, ее четырехлетний сын: малыш сел на землю возле пандуса, под которым мяукали крохи, и отказался уходить, пока их не спасут. В итоге извлекал котят сотрудник КСК, к которому кто-то воззвал о помощи.

А дальше начались чудеса – чат ожил. На видео с четырьмя плачущими котятами отреагировали даже те, кто обычно нем как рыба касательно домовых тем. Пригреть четверняшек желающих, правда, не нашлось, но соседи живо сообразили скинуться новорожденным на корм, прочие кошачьи атрибуты и даже оплатить передержку.

Но больше всего меня поразил тот из соседей, кто вспомнил, как выглядела беременная кошка, недавно пытавшаяся погреться в подъезде. И этот кто-то где-то ее нашел! И притащил к котятам, которые шебутились в бумажном пакете (что успели подготовить) на солнышке.

Мама-кошка повела себя странно: она сразу же утащила двух котят, а за остальными так и не вернулась. Но малыши даже выиграли от этого: их забрала домой мама того самого жалостливого мальчишки, теперь выкармливают из пипетки всей семьей.

Почему меня так впечатлила эта история? Ну, казалось бы, каждый день кто-то ведь наверняка спасает котенка, в соцсетях полно сообщений типа «помогите пристроить в добрые руки». А потому, что мои соседи очень любят порассуждать о своей хорошести, о том, как они пекутся о проблемах дома и вообще о любви ко всему живому. Только вот дальше слов дело обычно не идет, и даже розданные опросные листы у таких говорунов неделями пылятся в их почтовых ящиках. А тут раз – и решили вопрос! Так, глядишь, дело и до быстрого создания ОСИ дойдет...

Ну, и еще про любовь к животным. На днях проезжаем со старшим сыном мимо его школы, он бросает взгляд в ее сторону – и тут же: «Там щенок!» Остановиться­ посреди дороги я не могла, да и школа на противоположной стороне. Вижу, что сын расстроился,­ успел разглядеть, что кутенок совсем маленький, рыжего цвета и очень грязный, наверняка еще и голодный, раз трется возле людей на остановке.

Естественно, мы развернулись через два перекрестка и поехали искать щенка. Его на остановке уже не оказалось, и мы обшарили все кусты, прилегающие к школе. Не нашли. Но теперь каждый день сын, идя в школу, осматривает близлежащую территорию, а в рюкзаке у него лежит пакетик влажного корма. И, уверена, заготовлена фраза на случай находки: «Мам, ну он же совсем маленький, пропадет на улице...»

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#спасение #животные #кошки #человечность #чат

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