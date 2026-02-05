По словам главы МОК, проведение Олимпиады может быть перенесено на январь, а Паралимпиады - на февраль

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит перенос сроков проведения зимних Олимпийских игр 2030 года на месяц раньше из-за изменения климата. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри, комментарий которой приводит агентство Kyodo, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По словам главы МОК, проведение Олимпиады может быть перенесено на январь, а Паралимпиады - на февраль.

"Возможно, нам потребуется рассмотреть корректировку сроков, - сказала Ковентри. - Паралимпийские игры сейчас проходят в марте, и один из вариантов - перенести их на более ранний срок. Все эти идеи были записаны и приняты к сведению".

Член МОК Карл Штосс, курирующий пересмотр спортивных программ, допустил, что некоторые виды спорта летней Олимпиады могут быть перенесены в зимнюю программу.

Зимние Игры 2030 года пройдут во французских Альпах.