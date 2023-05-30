Молодой да ранний

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Массовый сбор первого урожая картофеля начали земледельцы юга страны.

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Ранний или, как его принято называть, «молодой» картофель заполонил местные рынки, что сразу же сказалось на ценах. Если пару недель назад шымкентцы покупали килограмм картофеля нового урожая за 800 тенге, то сейчас цены на второй хлеб упали четырехкратно.

Рынок востребованной продукции насытился благодаря тому, что сарыагашские и сайрамские овощеводы, выступающие основными поставщиками ранней зелени и овощей, приступили к массовому сбору урожая. Часть его продается на местных рынках, часть поставляется в северные регионы Казахстана и даже экс­портируется в Россию.

В Сарыагашском районе одним из первых к уборке раннего картофеля приступило крестьянское хозяйство «Айдын», расположенное в Кабланбекском сельском округе. Урожайность, а первые сборы составляют не менее 22,5 центнера с гектара, радует полеводов.

В общей сложности в нынешнем году в Сарыагашском районе овощи выращивают на площади 10,5 тыс. га, в том числе ранним картофелем занято около 3 тыс. га. Больше всего картофельных плантаций расположено в сельских округах Жибек жолы, Кабланбек, Дербисек, Жемисти, Акжар, Куркелес, Жарты тобе.

Пятый год на выращивании раннего картофеля специализируется и крестьянское хозяйство Бакытжана Бекбосынова. В 2018 году под овощи здесь отвели 23 га земли, а уже на следующий увеличили до 40 га. Картофель в хозяйстве выращивают по голландской технологии без химических добавок, используя исключительно натуральные удобрения. Весь объем урожая по долгосрочным договорам экс­портируется в Россию.

В текущем году под второй хлеб в Туркестанской области отвели 12,9 тыс. га. Овощи, включая картофель и бахчевые, выращивают на площади 129,1 тыс. га, что на 9,7тыс. га больше по сравнению с прошлым годом.

Руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Турганбек Оспанов считает, что в аграрной отрасли наметилась устойчивая тенденция перехода на овощные культуры, ведь раньше дехкане в большинстве своем их возделыванием не занимались. В лучшем случае собирали один урожай, а основной спрос на витаминную продукцию закрывали за счет поставок из соседнего Узбекистана.

Теперь же земледельцы юга активно осваивают методы, позволяющие выращивать за сезон по два, а то и по три урожая. Такую технологию аграрии в Туркестанской области уже используют более чем на 10 тыс. га. И с каждым годом все больше земледельцев выходят в поле в феврале, как только сойдет снег, чтобы успеть произвести в поле зимние посадки картофеля, капусты или бахчевых.

#Туркестанская область #аграрии #картофель #экспорт #РК #урожай #сбор урожая

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