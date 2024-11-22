Монеты из серии «Магические символы» выпустят в продажу в РК

Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI из серии «Мечети и соборы Казахстана» и FATIMA QOLY из серии «Магические символы», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК, ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI с 25 ноября, FATIMA QOLY с 28 ноября.

Монета ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHIT посвящена Центральной мечети города Астана, открывшей свои двери в 2022 году. Данная мечеть является крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии. В дизайне монеты – стилизованное изображение Центральной мечети города Астана и надпись на арабском языке, обозначающая мусульманское приветствие.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 штук.

Монета FATIMA QOLY (Рука Фатимы) – шестая монета серии «Магические символы». В основе дизайна монеты лежит стилизованное орнаментальное изображение защитного амулета в форме открытой ладони, известного в культурах народов разных стран.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения эмали и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления antique silver, номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 3 000 штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#Нацбанк #коллекция #монета

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