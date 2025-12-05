Морозы близко: опубликован прогноз погоды на выходные

Погода
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные дни столбики термометров устремятся вниз в разных регионах страны   

Изображение сгенерировано ИИ

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке, в центре страны ожидается низовая метель, сообщает Kazpravda.kz 

По республике ожидаются туманы, гололед. К концу периода с районов о. Новая Земля на запад республики будет смещаться арктический антициклон, который затем перемещаясь по республике принесет значительное понижение температур. Так, на северо-западе ожидается 8 декабря ожидается 5-13 мороза, на севере 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.

#похолодание #морозы #антициклон #снегопады

Популярное

Все
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
125 лет без антракта
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
ИИ расширяет творческий диапазон
Золотой столп духовности
Область демонстрирует высокие темпы роста
Комплексные меры дают результаты
В поддержку мирного атома
Акцент на качестве и эффективности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Расширенное стратегическое партнерство развивается
«Совесть меня научила бесстрашию...»
В интересах страны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Невидимый, но важный и достойный труд
Служат два товарища
Нейроучитель в кармане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Более 1 400 человек погибли в наводнениях в Юго-Восточной А…
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синопти…
Более 1 100 человек погибли в наводнениях в Юго-Восточной А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]