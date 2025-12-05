По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные дни столбики термометров устремятся вниз в разных регионах страны

Изображение сгенерировано ИИ

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке, в центре страны ожидается низовая метель, сообщает Kazpravda.kz

По республике ожидаются туманы, гололед. К концу периода с районов о. Новая Земля на запад республики будет смещаться арктический антициклон, который затем перемещаясь по республике принесет значительное понижение температур. Так, на северо-западе ожидается 8 декабря ожидается 5-13 мороза, на севере 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.